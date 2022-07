Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Shakira vztraja pri svoji nedolžnosti in trdi, da je bilo njeno davčno ravnanje brezhibno.

Foto: Reuters

Slabim novicam za kolumbijsko pevko Shakiro ni videti konca. Pred dobrim mesecem dni je v javnost prišla novica, da se pevka in španski nogometni reprezentant Gerard Pique po desetih letih zakona zaradi njegove nezvestobe ločujeta. Danes pa je špansko tožilstvo sporočilo, da bo za pevko zahtevalo osem let zaporne kazni zaradi domnevne utaje 14,5 milijona evrov davkov v obdobju med letoma 2012 in 2014. Zvezdnica se je odločila za sojenje v Barceloni, potem ko je njena odvetniška ekipa v začetku tega tedna zavrnila dogovor s tožilci.