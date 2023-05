Pred ciklonom: v Bangladešu evakuirali na tisoče ljudi

Oblasti v Bangladešu so pred prihodom silovitega ciklona Mocha danes pospešile evakuacijo več tisoč ljudi z obalnih območij, prekinile pa so tudi delovanje pristanišč in letališč na vzhodni obali. Mocho po podatkih indijskega meteorološkega urada spremlja veter s hitrostjo do 220 kilometrov na uro, tako da velja za orkan četrte kategorije. Skoraj milijon beguncev Rohinga iz Mjanmara s strahom pričakuje neurje, saj v Bangladešu prebivajo v zasilnih zavetiščih iz bambusa.

Strokovnjaki pričakujejo, da bo ciklon oslabel, preden bo v nedeljo zjutraj dosegel mesto Cox's Bazar, kjer se nahaja begunsko taborišče Kutupalong za pripadnike muslimanske manjšine Rohinga iz Mjanmara. Gre za eno največjih begunskih taborišč na svetu, kjer v bambusovih zavetiščih s ponjavami prebiva nekaj manj kot milijon ljudi.

Bangladeška vlada beguncem ne dovoljuje, da bi zapustili taborišče, zato mnogi pravijo, da so prestrašeni in ne vedo, kaj se bo zgodilo, če bo nevihta prizadela njihove zavetišča, poroča britanski BBC. Po navedbah lokalnih oblasti na tisoče prostovoljcev begunce premešča s tveganih območij v trdnejše zgradbe, kot so šole.

V taboriščih Rohingov so prostovoljci ozaveščali o tveganjih, povezanih s ciklonom, je povedal namestnik bangladeškega komisarja za begunce Mohammad Shamsud Douza. Do zdaj so pristojne službe iz 576 zatočišč evakuirale 32.273 prebivalcev jugovzhodnega okrožja begunskega taborišča, še poroča EFE.

Mocha naj bi kopno dosegel v nedeljo opoldne

Douza je medtem za francosko tiskovno agencijo AFP opozoril, da so ogroženi vsi v taboriščih. Mocha naj bi po napovedih kopno med obalo Bangladeša in Mjanmara dosegel v nedeljo okoli poldneva.

Večina beguncev živi na pobočjih lokalnih hribov, kjer lahko močno deževje sproži zemeljske plazove. Douza je dodal, da se prostovoljci trenutno osredotočajo na izobraževanje beguncev, po potrebi pa bodo tudi izvedli nadaljnje evakuacije.

V Bangladešu so zaradi geografske lege pogosti cikloni, ki se pojavljajo predvsem v obdobju od aprila do maja in od oktobra in novembra. Maja 2020 je superciklon Amphan v Indiji in Bangladešu terjal več kot 100 smrtnih žrtev.