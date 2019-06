Hrvaška bo zaposlovala delavce iz Bangladeša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška, ki ji na nekaterih področjih primanjkuje delovne sile, je pripravljena uvoziti delavce iz Bangladeša, je potrdilo veleposlaništvo te azijske države na Nizozemskem, ki je pristojno za Hrvaško. Državi pripravljata memorandum o zaposlovanju bangladeških zdravnikov, medicinskih sester, gradbincev in drugih delavcev na Hrvaškem.

Na seznamu tistih, ki jih na Hrvaškem primanjkuje, so tudi strokovnjaki za informatiko in komunikacije, delavci v turizmu in drugi, ki jih bo Bangladeš ponudil za popolnitev deficitarnih delovnih mest na Hrvaškem, danes poroča Večernji list.

O sodelovanju na trgu dela se je v Zagrebu na ministrstvu za delo in pokojninski sistem pogovarjal bangladeški veleposlanik Sheik Mohammed Belal, navaja časnik. Na Facebook strani veleposlaništva Bangladeša v Haagu pa je videti, da je veleposlanik Belal v Haagu v začetku tedna sprejel tudi generalnega sekretarja na hrvaškem zunanjem ministrstvu Petra Uzorinca.

Delavci iz Bangladeša bi lahko še dodatno znižali ceno dela

V ločenem komentarju Večernji list ocenjuje, da morebitni uvoz delavcev iz Bangladeša ne bo spremenil slabega odnosa hrvaških delodajalcev do delavcev, ker je delovna sila v Bangladešu poceni. Opozarja na nevarnost, da bi delavci iz Bangladeša dodatno znižali ceno dela v škodo delavcev na Hrvaškem.

Ravno zaradi nizke cene se je več deset tisoč ljudi odselilo v tujino

Nizko ceno dela na Hrvaškem vidijo kot enega glavnih vzrokov za to, da je več deset tisoč hrvaških delavcev v zadnjih letih poiskalo službe v drugih državah članicah EU, večinoma v Nemčiji in na Irskem.

Filipini lahko Hrvaški ponudijo na tisoče delavcev

V Zagrebu se je na obisku v prejšnjih dneh mudila tudi vodja filipinskega združenja izvoznih storitev Elsa U. Villa, ki je v pogovoru za današnji Jutarnji list povedala, da lahko Filipini zadovoljijo hrvaške potrebe po delovni sili. Poudarila je, da lahko Hrvaški takoj ponudijo na tisoče delavcev za delo v turizmu, gostinstvu, gradbeništvu in kmetijstvu.

Delali bi že za 450 evrov na mesec

Villa je dejala, da bi bili najslabše izobraženi filipinski delavci pripravljeni na Hrvaškem delati za 450 evrov mesečno ob plačani namestitvi in hrani. Najbolj izobraženi delavci pa bi bili pripravljeni delati za najmanj 700 evrov, saj je na Filipinih plača za kvalificirane delavce okoli 700 ameriških dolarjev.

Največ delavcev primanjkuje v turizmu, gostinstvu, gradbeništvu in kmetijstvu

Pomanjkanje delovne sile je na Hrvaškem posebej pereče v turizmu, gostinstvu, gradbeništvu in kmetijstvu. Hrvaška vlada je lani odobrila približno 65 tisoč delovnih dovoljenj za delavce iz drugih držav. V sredo je odobrila dodatnih 3.000 dovoljenj za turizem in gradbeništvo. Za sektorja je v primeru potrebe predvidela še 2.000 dovoljenj do konca leta.