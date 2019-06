Hrvaški turistični delavci vladi svetujejo, naj se zgleduje po Sloveniji #video

Združenje hrvaških gostincev vladi v Zagrebu sporoča, da za rešitev sezone potrebujejo še najmanj 5.000 tujih delavcev.

Vendar imajo zagrebški uradniki drugačne ideje. Ministrstvo za delo hrvaškim gostincem in hotelirjem sporoča, naj raje kot tujce najamejo domače upokojence in nezaposlene. In šele ko bodo izkoristili ta vir delovne sile, bodo razmislili o večjih kvotah dovoljenj za delo tujih državljanov, so poročali v oddaji Danes.

"Zaprosili smo še za deset tisoč kvot za uvoz delavcev iz neevropskih držav. Primanjkuje delavcev. Žal moramo zaposliti tuje delavce, ker na Hrvaškem ne najdemo delovne sile," vladi sporoča Davor Majetić, direktor združenja hrvaških delodajalcev.

Premier: Izkoristite upokojence

Minister za delo in tudi predsednik vlade ne nameravata povečati kvot. Upokojenci lahko delajo za polovični delovni čas, izkoristite njih, predlagajo na vladi.

Foto: Reuters "Ko nedvomno ugotovimo, da so izčrpane vse možnosti zaposlitve naših državljanov, smo pripravljeni razmisliti in razširiti kvote," sporoča Andrej Plenković, hrvaški premier.

Hrvaški delavci, ki so v prejšnjih letih opravljali sezonska dela v turizmu, raje opravljajo podobna dela v zahodnoevropskih državah, kjer so veliko bolje plačani, je slišati od lastnika restavracije.

"S takšno davčno obremenitvijo in takšnim pritiskom in pomanjkanjem kvalificirane delovne sile se bojim, da bo prišlo do ogromnega zaprtja objektov," razlaga Marin Medak, lastnik ene od restavracij.

Leta 2017 le sedem tisoč tujih delavcev, letos več kot 65 tisoč

Medtem ko je leta 2017 na Hrvaškem lahko delalo le okoli sedem tisoč tujcev, se je lani število povečalo kar za petkrat - na skoraj 39 tisoč tujih delavcev. To leto pa na več kot 65 tisoč. Od tega je 15 tisoč delovnih dovoljenj le za turistične delavce.

Težave bi lahko reševali z odprtim trgom za vsakogar, tako kot predvideva slovenski model, je jasen Majetić.

"Slovenski model predpostavlja, da ne načrtujemo ničesar vnaprej. Vendar ko se opazi, da na trgu ni delavcev, imate po zakonu možnost uvoza delovne sile, ki jo potrebujete," Majetić svetuje hrvaški vladi.