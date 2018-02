Mjanmarske oblasti porušile več deset vasi Rohing

Satelitski posnetki kažejo, da so mjanmarske oblasti v zadnjih mesecih z buldožerji uničile najmanj 55 vasi v pokrajini Rakhine, v katerih so živeli pripadniki muslimanske manjšine Rohinga, so danes sporočili iz nevladne organizacije Human Rights Watch (HRW). Vlada trdi, da so morali vasi uničiti, da bi lahko zgradili nove.