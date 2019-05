Fani dosegla vzhodno obalo Indije, evakuirali 1,2 milijona ljudi #foto

India evacuates 1.2 million as "extremely severe" Cyclone Fani makes landfall https://t.co/DIpR2Xtcvp pic.twitter.com/vKQDMYU9Fe — TIME (@TIME) May 3, 2019

Ciklon je vzhodno obalo Indije dosegel blizu hindujskega svetega mesta Puri, ki ga vsako leto obišče več milijonov turistov. V od treh do štirih urah naj bi prešel regijo, kjer živi okoli sto milijonov ljudi. Premikal naj bi se severovzhodno proti zvezni državi Zahodna Bengalija in Bangladešu. Tiskovni predstavnik indijske mornarice je prebivalcem svetoval, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Tropical Cyclone Fani is expected to move northeast up the coast toward Kolkata and Bangladesh throughout Friday and into Saturday, the Indian Meteorological Department says https://t.co/xbClW5MlwX pic.twitter.com/yyF6v0cx4s — CNN International (@cnni) May 3, 2019

Z nižje ležečih obalnih območij evakuirali 1,2 milijona ljudi

V zadnjih dneh so oblasti zvezne države Orisa, kjer je leta 1999 do zdaj najbolj smrtonosen ciklon v zgodovini Indije zahteval deset tisoč življenj, z nižje ležečih obalnih območij pred prihodom Fani evakuirale 1,2 milijona ljudi. Več sto tisoč ljudem v zvezni državi Zahodna Bengalija so prav tako odredili evakuacijo.

O izruvanih drevesih danes poročajo tudi iz sosednje zvezne države Andra Pradeš, kjer poskušajo drevje odstraniti indijske zvezne enote za reševanje, da drevesa in veje v močnem vetru ne bi postali nevarni leteči predmeti.

Vremenoslovci opozarjajo tudi na popolno uničenje slamnatih hiš, ruvanje električnih in komunikacijskih stebrov, poplavljanje poti, po katerih je mogoče pobegniti, ter škodo na pridelku. V Orisi so več kot milijon ljudi začasno namestili v okoli 3.000 zaklonišč. Pripravljeno imajo tudi pomoč v hrani.

The process of landfall of #CycloneFani has begun ..extremely high wind speed ..heavy rain ..the harrowing sound ..reminds me of 1999 Supercyclone

With folded hands I pray to Lord Almighty Jaganath ji to give us the strength to endure this🙏 pic.twitter.com/BXkdNQlULm — Chowkidar Sambit Patra (@sambitswaraj) May 3, 2019

Puri ciklon dočakal skoraj povsem prazen

Po poročanju dopisnika francoske tiskovne agencije AFP je mesto Puri z 200 tisoč prebivalci ciklon dočakalo skoraj povsem prazno, z izruvanimi drevesi in prekinjeno oskrbo z elektriko. Po poročanju medijev je samo ob bližnjem jezeru Čilika močan veter izruval več sto dreves.

OMG 😱 #CycloneFani just took away car with itself. Very heavy rain. Stay home stay safe. Pray to God. pic.twitter.com/ONKVDjDV73 — True Indian (@RajeshSaini6497) May 3, 2019

Na obalnem območju so odpovedali več kot 200 vlakov. Za evakuacijo turistov in romarjev iz Purija skrbijo trije posebni vlaki. Najmanj do sobote so odpovedali vse polete iz Orise Bhubaneswar in Kolkate v Zahodni Bengaliji. Zaprta so tudi pristanišča. V Bangladešu so medtem na obalnih območjih odprli več kot štiri tisoč zaklonišč.