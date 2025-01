Irski grozi bombni ciklon s sunki vetra do 200 kilometrov na uro #video

Irsko bo ogromen ciklon prizadel v četrtek pozno zvečer in s seboj prinesel močan dež in veter, ki bo udaril tudi v Združenem kraljestvu. Uničujoče vetrove pričakujejo tudi na Britanskem otočju.

Eowyn naj bi prinesel sunke vetra, ki bi lahko presegli 130 kilometrov na uro in dosegali hitrost okoli 200 kilometrov na uro, najbolj pa naj bi prizadel jugozahodno Irsko in obalne vode na severu, pa tudi osrednje dele Britanije.

V preostalem delu regije napovedujejo sunke vetra okoli sto kilometrov na uro.

Ostanite na varnem, umaknite se višje, ostanite suhi, je pozvala irska obalna straža.

🔴⚠️ Storm Éowyn - Nationwide status red wind warnings are in place for Friday.



🌊 High seas and wave over-topping will occur in coastal areas. The public are advised to stay away from exposed and coastal areas during this storm.



🔗 More information: https://t.co/brgmWXgF6S pic.twitter.com/XWrDQMlVDv — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) January 23, 2025

Številna opozorila zaradi močnih sunkov vetra

Irska meteorološka agencija je izdala najvišjo, rdečo stopnjo opozorila za veter za večji del države in oranžno opozorilo za okrožja na jugovzhodu. Meteorološki urad Združenega kraljestva pa je za petek izdal rumeno opozorilo za vso državo in oranžno za Severno Irsko in osrednjo Britanijo.

Rumeno vremensko opozorilo za močne vetrove velja tudi za velike dele Škotske in so ga izdali za petek med 6. in 21. uro. Zajema južno in večino osrednje Škotske.

Irska je v pričakovanju ene najmočnejših atlantskih neviht v zadnjih desetletjih. Poleg uničujočih vetrov in visokih valov pričakujejo tudi ​​izjemno nizek zračni tlak, ki bo v 24 urah padel za skoraj 50 milibarov.

Storm Eowyn is an absolute beast barreling toward Ireland this Friday, with the European model predicting wind gusts up to 140 mph (225 km/h) just offshore and colossal waves reaching heights up to 70 feet (21 m). pic.twitter.com/LZrnvTxQ5D — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) January 23, 2025

Grozijo nevarne razmere

Najnovejši zemljevidi Met Eireann, irske meteorološke službe, z rdečimi opozorili kažejo na nevarne razmere, ki bodo v naslednjih 48 urah prizadele večji del države.

Vremenski strokovnjaki nenehno objavljajo posodobljene napovedi, a je za zdaj potrjeno, da bodo vetrovi v petek dosegli hitrost okoli 180 kilometrov na uro.

Images satellite #meteo Meteosat Eumetsat 14H30

La déjà monstrueuse #tempête #Eowyn sur le proche Atlantique, fonce sur l'Irlande.

Impacte vendredi vers 4H avec des vents > 200km/hhttps://t.co/Fdbwc1LjiU pic.twitter.com/mzeAGR1xqW — meteophile (@meteophile) January 23, 2025

Met Eireann je glede rdečih vremenskih opozoril za Irsko v zadnjih urah spremenil kar tri opozorila o nevarnosti za življenje. Za petek zjutraj veljajo tri rdeča opozorila za okrožja po vsej Irski, vključno z Galwayem. Rdeče opozorilo, izdano za Galway in Clare, bo veljalo od 3. ure zjutraj do petka do 11.ure, uro prej, kot so sprva napovedali.

Red warnings for #StormÉowyn have been updated as follows.



These changes are because the latest forecast shows the system clearing out slightly earlier than forecasted yesterday. pic.twitter.com/AistGVDQsi — Met Éireann (@MetEireann) January 23, 2025

Kakšne so napovedi in kaj pomenijo, razlagajo tudi na Facebook strani Neurje.si: