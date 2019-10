Medtem ko šivajo pajkice za 100 evrov, jih pretepajo in zmerjajo

Nedavna preiskava razkriva, kako so delavke v tovarni v Bangladešu, kjer izdelujejo športne pajkice za priljubljeno kanadsko znamko Lululemon, vsak dan deležne zlorab in pretepanj.

Lululemon je priljubljena luksuzna športna znamka, katerih pajkice, ki stanejo okrog 100 evrov, so močno priljubljene med številnimi vplivnicami in zvezdnicami. A zdaj se je izkazalo, da to ceno grdo plačajo delavke, ki izdelujejo draga oblačila te znamke, saj britanski The Guardian razkriva, da ženske pretepajo in fizično zlorabljajo.

Ironično je znamka Lululemon pred kratkim sporočila o partnerstvu z Združenimi narodi (ZN), v okviru katerega opozarjajo na duševno zdravje delavcev.

Povprečna cena pajkic znamke Lululemon je 100 evrov, športni modrčki stanejo okrog 60 evrov, puloverji pa čez 100 evrov. Foto: Getty Images

Poniževanje, zmerjanje in nasilje

A delavke iz bangladeške tovarne imajo drugačno zgodbo. Pravijo, da z nizko plačo komaj preživijo, za nameček pa se spopadajo še s fizičnim nasiljem, poniževanjem in zmerjanjem, ki jih izvajajo menedžerji.

Delavke so za The Guardian razkrile, da so tiste, ki prekršijo kakšno pravilo ali si drznejo z dela oditi prej, ozmerjane in pretepene. Nekatere tudi pravijo, da morajo delati kljub bolezni - neka delavka je dejala, da je dobila klofuto, ker je šla z dela prej, saj se ni počutila dobro. Podobno fizično nasilje je videla tudi nad drugimi kolegicami, vse pa so deležne še zmerljivk, na primer "prostitutka" in "kurba".

Slabo naj bi ravnali tudi z moškimi delavci. "Pretepajo tudi moške delavce. Mene niso nikoli, a sem videl, kako do druge," je razkril neki delavec.

Delavci in delavke so na mesec plačani manj kot sto evrov, kar je manj kot cena povprečnih pajkic te znamke. Prisiljeni so delati nadure in si ne upajo zapustiti delovne postaje, dokler ne dosežejo predvidene kvote.

Sami bodo sprožili preiskavo v omenjeni tovarni

Pri družbi Lululemon so se že odzvali na ugotovitve medija in dejali, da bodo tudi sami sprožili preiskavo, saj "ne tolerirajo nikakršnih oblik nasilja". Tudi pri ZN so sporočili, da bi morali delavce obravnavati spoštljivo ter da podpirajo preiskavo znamke.

Dobički in prodaja priljubljene kanadske znamke, ki jo je leta 1998 ustanovil Chip Wilson, zadnja leta močno naraščajo. K temu bržkone pripomorejo visoke cene oblačil, pa čeprav so izdelana v državah, kjer je delovna sila zelo poceni: v Bangladešu, na Šrilanki, v Kambodži in Vietnamu.

Znamka nima lastnih tovarn, temveč jih najema skupaj s preostalimi svetovnimi blagovnimi znamkami. To na primer počne tudi Primark. "Naš pristop je, da sodelujemo s tovarnami, katerih vrednote so podobne našim, naša proizvodna pričakovanja pa se ujemajo," so še pojasnili pri družbi Lululemon.

Kanadska znamka večino svojih dragih oblačil izdela v državah s poceni delovno silo. In prav od tam redno prihajajo zgodbe o poniževanju delavcev. Foto: Getty Images

Takšne zgodbe so stalnica v Bangladešu

Anna Bryher, predstavnica kampanjske skupine Labour Behind the Label (Delovna sila za znamko, op. p.), je ob tem pojasnila, da so ženske na dnu proizvajalske verige ter da nosijo hudo breme mode, ki mora biti narejena hitro in poceni. "Ne glede na to, kako grozna se vam zdi ta zgodba (z znamko Lululemon, op. p.), to ni osamljen primer. Ženske, ki delajo oblačila v Bangladešu, so stalno zlorabljene in nadlegovane."

Bryherjeva je še dodala, da so rezultati nedavne raziskave pokazali, da je kar 80 odstotkov bangladeških delavcev, ki delajo oblačila za mednarodne znamke, izkusilo spolno nasilje in zlorabo na delovnem mestu ali jim je bilo priča.

Tiskovni predstavnik Lululemon je za The Guardian dejal, da so ustavili vsa naročila za omenjeno tovarno v Bangladešu ter da bodo po opravljeni preiskavi ustrezno ukrepali.

