Pozor! Meduza mesečinka pri Kamenjaku je lahko zelo boleča #foto

Mesečinka lahko doseže velikost do 20 centimetrov, njen klobuk pa do šest centimetrov premera. Lovke so rožnate barve, imajo tudi drobne vijolične pike. Živi v globini do deset metrov. Gre za meduzo, ki se raje zadržuje na odprtem morju, a jo morski tokovi in valovi lahko zanesejo k obali, tako da predstavlja grožnjo kopalcem in potapljačem, so danes sporočili iz združenja Eko morje.

Poškodbe se lahko težko celijo

Mesečinka pri stiku s človeško kožo povzroča močno bolečino in tudi poškodbe, ki se težko celijo. Lahko ostane celo brazgotina ali pa koža na mestu ožiga izgubi pigment.

Mesečinka ni razlog, da bi se izogibali kopanju v morju, le pozorni bodite, svetujejo. Foto: Reuters

Kljub temu pojav mesečinke ni razlog, da bi se izogibali uživanju v morju, so poudarili. Čeprav je mesečinka relativno majhna, jo je lahko opaziti zaradi njenih živih barv ter se ji izogniti.