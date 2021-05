S temi kosi boste letos na plaži izstopali

Poletje se nezadržno približuje in vsi že pričakujemo prvi skok v morje, ki nas bo osvežil v poletni vročini. Treba je le še izbrati destinacijo, če je še niste. In seveda izbrati nepogrešljiv kos oblačila za na plažo – kopalke. Z izbiro kopalk Dedoles boste pripomogli k čistejšemu okolju in hkrati ostali opaženi v njihovih sijočih barvah in zabavnih vzorcih.

Kakšne kopalke so letos najbolj trendovske?

To je vprašanje, ki pred poletno sezono pesti večino žensk. Si sploh lahko predstavljate poletje brez modnih kopalk? Verjetno ne. Enodelne kopalke ali bikini? Enobarvne ali z vzorcem? Ponudba je vsako leto večja. A najbolj trendovske boste zagotovo s kopalkami, ki varujejo naš planet.

kopalkami Dedoles, ki so prijazne do narave in so prejemnice certifikata Global Recycle Standard. Narejene so namreč iz poliestra iz recikliranih PET-plastenk.



Če ste ljubitelj trajnostne mode, boste navdušeni nad kopalkami Dedoles, ki so prijazne do narave in so prejemnice certifikata Global Recycle Standard. Narejene so namreč iz poliestra iz recikliranih PET-plastenk.

Dedoles je znan po svojih barvitih oblačilih in dodatkih z različnimi zabavnimi motivi, ki vas bodo zagotovo razvedrili tudi na najbolj turoben dan. Hkrati se podjetje zaveda svoje družbene odgovornosti in počne vse, kar lahko, da zmanjša svoj vpliv na okolje. Tokrat so Dedolesovi oblikovalci pripravili otroške, ženske in moške kopalke iz recikliranih plastičnih steklenic. Poleg tega, da je prijazna do okolja, je poletna kolekcija polna sijočih barv in zabavnih motivov, med katerimi boste zagotovo našli takega zase.

Z izbiro kopalk Dedoles pripomorete k ohranjanju čistega planeta

Med ljudmi je vedno bolj prisotno zavedanje, da s svojimi izbirami čim manj obremenimo okolje. Saj na koncu prav vse, kar odvržemo med odpadke, vpliva na ravnovesje v naravi. Tudi izbira kopalk je podkrepljena z našimi okoljskimi usmeritvami.

Ste vedeli, da plastenka potrebuje za razgradnjo 450 let? Plastika, ki je bila sprva razglašena za top inovacijo, je danes eden od največjih okoljskih vprašanj. Zato je ključno, da se plastična embalaža učinkovito reciklira. Od zdaj tudi v kopalke Dedoles.

Zaradi novih drznih motivov bo vaše srce poskočilo, saj ne boste vedeli, katerega izbrati. Poleg dejstva, da se kolekciji kopalk resnično ne moreš upreti, v proizvodnem postopku nismo obremenjevali okolja. Odpadni material je dobesedno dobil drugo priložnost. Kopalke Dedoles bodo zagotovile popolno udobje pri nošenju in bodo zaradi barvitih motivov nedvomno pritegnile pozornost vsakega mimoidočega.

Živahni natikači in japonke, ki se ujemajo z vsem

Če želite biti na plaži res modni, si izberite še ujemajočo barvito obutev za plažo. Natikači in japonke Dedoles so primerni za vroče poletne dni ob bazenu ali na plaži, a tudi dovolj udobni za nošenje doma ali na sprehodu. So vam všeč limone, račke, psi, mačke ali kokosi? Od zdaj lahko na poletnih čevljih nosite vse svoje priljubljene motive. Vsak natikač in vsaka japonka v paru sta drugačna, a skupaj sestavljata popolno kombinacijo. So barviti, uniseks in pristajajo vsaki opravi. Izberite svoj kos, ki bo osvežil vašo poletno garderobo.

Bi radi, da bi vam vaši novi natikači ali japonke služili čim dlje? Potem sledite tem nasvetom:

perite jih ročno, nikoli v pralnem stroju,

madeže ali umazanijo nežno obrišite z mokro krpo ali gobico,

ne sušite jih na vročem soncu ali v sušilnem stroju,

na njih ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Ne odhajajte na plažo brez brisače

Poletje je sezona sonca in idealen čas za zabavo ob vodi. Ne glede na to, ali načrtujete, da boste na soncu uživali na čudoviti plaži, ob bazenu ali v parku, verjetno potrebujete brisačo. Z njo se lahko posušite po plavanju ali se zavijete v udoben material, če je nekoliko hladno.

Ker vas bo brisača spremljala vse poletje, si izberite tako, ki bo najbolj pristajala vašemu slogu. Naj bo čim bolj mehka in vpojna ter dovolj velika, da se lahko na njej udobno uležete.

Zadnja leta so modne okrogle brisače, a je za tiste, ki prisegate na klasične pravokotne, izbira kljub vsemu izjemno bogata. V družbi Dedoles so ustvarili nove izvirne motive za vse ljubitelje poletja, od večno modnih cvetličnih vzorcev, priljubljenih živalskih motivov do eksotičnih vzorcev mandal. Vse pa so odete v živahne poletne barve. Na voljo so v dveh različnih oblikah: klasični pravokotni in okrogli. Katera vas bo osvojila?

Vse, kar potrebujete, da se pripravite za plažo, so njihovi zabavni motivi, kakovostni in udobni materiali, dobra volja in najljubša pijača. Več kosov iz poletne kolekcije poiščite na njihovi spletni strani: www.dedoles.si.

Ustvari trendovsko poletno kombinacijo oblačil z omejeno kolekcijo Miklosko

Modni oblikovalec Fero Mikloško sodi med najvidnejše modne oblikovalce na Slovaškem. Skoraj vsaka ženska si želi v omari imeti izdelek, ki ga je oblikoval, slovaške slavne osebnosti pa njegove modele ponosno razkazujejo na javnih prireditvah. Priljubljeni oblikovalec je skupaj s slovaško blagovno znamko oblačil Dedoles ustvaril ekskluzivno poletno kolekcijo Miklosko X Dedoles.

V svojih kreacijah rad uporablja črno-bele kombinacije, kar je naredil tudi za kolekcijo Miklosko. Ti kosi niso samo beli kosi s črnim tiskom, ampak imajo še globlji pomen.