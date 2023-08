Požari na Havajih najbolj smrtonosni v ZDA v več kot 100 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na raziskavo Nacionalnega združenja za zaščito pred požari je požar v Lahaini peti najsmrtonosnejši v zgodovini ZDA in najhujši od požara v Cloquetu leta 1918, ki je pustošil po Minnesoti. Foto: Guliverimage

"To je največja naravna katastrofa, kar smo jih kdaj doživeli," je v soboto dejal guverner Havajev Josh Green. "To bo tudi naravna katastrofa, ki bo potrebovala neverjetno veliko časa, da si bo opomogla." Uradno število smrtnih žrtev se je povzpelo na 93, a oblasti se bojijo, da bo še huje, poroča CNN.

Toda uradniki opozarjajo, da naj bi bile številke še višje. "Nihče od nas še ne ve, kakšna je njegova velikost," je dejal načelnik policije otoka Maui John Pelletier.

Identificirali so le dva človeka od vseh ljudi, katerih posmrtne ostanke so našli po požaru v naravi. Šef tamkajšnje policije je poudaril, da bo potreben čas za identifikacijo ljudi, ki so umrli v tako obsežnem požaru.

Zaradi požarov na otoku Maui je bilo uničenih ali poškodovanih približno 2.200 zgradb, je dejal guverner Havajev Josh Green (v sredini), izgube pa se približujejo ocenjenim petim in pol milijardam evrov. Foto: Guliverimage

Gasilci se borijo s tremi največjimi požari v naravi. Smrtonosni ogenj v močno prizadeti Lahaini so omejili, vendar še vedno ni povsem pod nadzorom.

Zaradi požarov so se tisoči izselili. V zavetiščih za nujno evakuacijo jih je okoli 1.500 oseb, pri čemer je vsaj tisoč sob rezerviranih za podporno osebje in tiste, ki so bili razseljeni zaradi požarov v Lahaini. V teku je že tudi iskanje dolgoročnih stanovanjskih rešitev.

Generalna državna tožilka Havajev Anne Lopez bo vodila celovit pregled odziva uradnikov na katastrofalne požare. "Preveriti želimo odločitve, ki so bile sprejete pred in med požari v naravi, in izsledke deliti z javnostjo," je po poročanju CNN dejala Lopezova v izjavi.

Naravne nesreče na Havajih niso nekaj novega, a so požari, ki so ta teden prizadeli Maui, močan opomin na spreminjajoče se podnebje, poudarja Green. "Že desetletja se srečujemo z gozdnimi požari, toda to je prvič, da jih doživljamo v kontekstu sedanjih razmer, torej globalnega segrevanja in orkana, ki nas je ravno prešel."