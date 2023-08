Požari na Havajih vzeli vsaj 80 življenj, pogrešanih okoli tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Havajih se še naprej spopadajo s posledicami požarov, ki so od torka zahtevali najmanj 80 življenj. Po poročanju tujih tiskovnih agencij neuradno pogrešajo še okoli tisoč ljudi. Na Havajih sta tudi dva slovenska državljana, ki sta na varnem, je v petek sporočilo zunanje ministrstvo.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sporočilo, da je v stiku z dvema slovenskima državljanoma, ki sta trenutno na območju Havajev. Oba sta na varnem, so poudarili.

Sožalje svojcem žrtev požarov je v petek izrekla tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. "Izjemno žalostno je videti še en čudovit kraj, otok Maui na Havajih, in njegovo zgodovinsko mesto Lahaina, ki so ga uničili požari," je sporočila prek družbenega omrežja X in dodala, da Slovenija stoji ob strani svoji zaveznici ZDA.

Na Havajih sprožili preiskavo

Pravosodni organi so v luči kritik na račun domnevno neustreznega ukrepanja oblasti sicer sprožili preiskavo najhujše naravne nesreče v zgodovini tega ameriškega otočja.

Foto: Reuters

Havajska generalna tožilka Anne Lopez je v petek napovedala, da bo njen urad preiskoval ravnanja odgovornih v času pred, med in po uničujočih požarih.

Požar je mnoge domačine in turiste presenetil, tako da so se pred plameni številni zatekli kar v morje. Kljub izrednemu dogodku odgovorni s sirenami prebivalcev namreč niso opozorili na prihajajočo nevarnost.

Na otočju se medtem nadaljujejo iskalne akcije pogrešanih. Prebivalci zgodovinskega mesta Lahaina so se lahko v petek vrnili, da si ogledajo katastrofo, ki je prizadela njihovo mesto.

Foto: Reuters

V kraju, ki je v veliki meri pogorel do tal, v veljavi ostaja policijska ura. Guverner te tihomorske zvezne države Josh Green je prebivalce pred vrnitvijo opozoril, da se bodo spopadli z uničenjem, kot ga še niso videli.

Najbolj smrtonosna naravna nesreča v zgodovini Havajev

S potrjenimi 80 smrtnimi žrtvami gre uradno za najbolj smrtonosno naravno nesrečo v zgodovini Havajev. Po neuradnih informacijah je pogrešanih še okoli tisoč ljudi.

Požar, ki je uničil mesto Lahaina, je v veliki meri pod nadzorom, gasilci pa so se v petek spopadali s plameni tudi drugod na otoku Maui.

Oglejte si še: