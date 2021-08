Hud požar v predmestju Beograda uničil kitajsko tržnico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večji požar na kitajski tržnici v predmestju Beograda je uničil prodajalne in skladišča. Požar je izbruhnil pozno zvečer v četrtek, gasilci pa so ga pogasili šele po sedmih urah akcije.

Vzrok požara je zaenkrat neznan. Kitajska tržnica v Novem Beogradu velja za enega največjih trgovskih centrov te vrste v Srbiji. Številni trgovci so med požarom izgubili vse in bodo morali začeti iz nič, so poročali srbski mediji.