Potni listi, ki jih je Rusija izdala na zasedenih ozemljih Ukrajine, v EU ne bodo veljavni

Evropski parlament je danes odobril dogovor s Svetom EU, s katerim potnih listin, ki jih je Rusija izdala na zasedenih ozemljih v Ukrajini in na separatističnih ozemljih v Gruziji, ne bodo sprejemali kot veljavnih za namene izdajanja vizumov ali pri prečkanju zunanjih meja EU. Preden zakonodaja stopi v veljavo, jo mora odobriti še Svet EU.

V skladu z zakonodajnim predlogom se bo morala Evropska komisija posvetovati z državami članicami EU in pripraviti seznam ruskih potnih listin, ki jih v prihodnje ne bodo več priznavali. Vseeno pa bodo tisti, ki bežijo pred konfliktom v Ukrajini, še vedno lahko vstopili v EU iz humanitarnih razlogov, je po danes izglasovanem sklepu sporočil Evropski parlament.

Zakonodajni predlog so poslanci sprejeli s 531 glasovi za, sedmimi proti in 34 vzdržanimi. Sedaj mora predlog sprejeti še Svet EU, veljati pa bo začel dan po objavi v uradnem listu EU.

Evropski parlament se je zavezal, da bo še naprej izvajal pritisk na Rusijo

"Evropski parlament se je zavezal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da s pravnimi in političnimi sredstvi še naprej izvaja pritisk na Rusijo, da bo ta drago plačala za nezakonito vojno in mednarodne zločine proti Ukrajini in njenim prebivalcem," je po glasovanju dejal poročevalec Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D).

Rusija je leta 2008 priznala neodvisnost Južne Osetije in Abhazije v Gruziji, v začetku oktobra pa si je po mednarodno nepriznanih referendumih priključila ukrajinske regije Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje.

Ukrajina in Zahod sta referendume in priključitev regij nemudoma obsodila in jih označila za nezakonite, mednarodna skupnost pa ruske priključitve ne priznava. Moskva sicer nikoli ni nadzirala celotnega ozemlja štirih ukrajinskih regij, novembra pa je tudi umaknila svoje sile iz mesta Herson.

Od priključitve štirih ukrajinskih regij je Moskva tamkajšnjim prebivalcem izdala že več kot 80 ruskih ruskih potnih listin, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala uradnica za migracije na ruskem notranjem ministrstvu Valentina Kazakova.