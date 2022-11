Vrača se Moskvič: to bo njihov prvi model #foto

Ko je pred več kot dvema desetletjema na ceste zapeljal zadnji moskvič, si ni nihče mislil, da se bo ta znamka ponovno vrnila na ceste. Kot odgovor na umik praktično vseh avtomobilskih proizvajalcev iz Rusije je Kamaz obudil to znamko in skupaj s kitajskimi partnerji pripravil križanca s preprostim imenom moskvič 3.

Kamaz je že začel proizvajati moskviča 3, in sicer v nekdanji Renaultovi tovarni, ki se zdaj imenuje Moskovska avtomobilska tovarna Moskvič. Kot so pojasnili v uradnem sporočilu, bodo uradno prodajo začeli že decembra in do konca leta prodali približno 600 avtov.

Moskvič je v prevodu domačin iz Moskve. To avtomobilsko tovarno so ustanovili leta 1930, s proizvodnjo pa so vztrajali vse do stečaja družbe leta 2006. Takrat je po ruskih cestah vozilo približno milijon moskvičev. V svojih najboljših časih je Moskvič izdelal po sto tisoč avtomobilov letno. Poznali smo jih tudi v Sloveniji. Tovarna žarometov Saturnus je bila med dobavitelji za ruske avtomobile, ti pa so v osemdesetih večkrat gostovali tudi na takrat zelo odmevnem reliju Saturnus.

Kitajski križanec z drugačnim logotipom

Kot so poročali na Reutersu, bo novodobni moskvič 3 praktično povsem enak kot model JS4, ki ga izdeluje kitajski proizvajalec JAC. Zaradi potreb ruskega trga bosta poleg električnega pogona na voljo 1,5- in 1,6-litrski bencinski motor. V sicer skopi uradni izjavi so zapisali, da bo od letošnjih 600 prodanih avtov okoli 400 avtomobilov poganjal motor na notranje izgorevanje, preostale pa električni pogon. Za zdaj bodo pri Moskviču odvisni od kitajskega partnerja, šele leta 2024 naj bi zagnali lokalno proizvodnjo nekaterih komponent. Kasneje naj bi začel proizvajati električni model, ki bo v celoti razvit na domačih tleh.

