Pot k tretji svetovni vojni? "Red se ruši in nadomešča ga kaos."

Kar se dogaja v Izraelu in Palestini, bi se lahko razširilo po vsem svetu in celo vodilo v tretjo svetovno vojno, opozarja znani izraelski zgodovinar Juval Noah Harari. Njegov škotsko-ameriški kolega Niall Ferguson pa je prepričan, da bo naslednjih nekaj tednov precej ključnih.

"Red se ruši in nadomešča ga kaos. To se dogaja zadnjih od pet do deset let. To vidimo na vedno več krajih. Pandemija je bila del tega. Ruska invazija na Ukrajino je del tega. Kar se dogaja zdaj v Izraelu in Palestini, je del tega. Če ne bomo obnovili reda, bo samo še slabše. Razširilo se bo po vsem svetu. Lahko bi vodilo v tretjo svetovno vojno. In glede na vrsto orožja in tehnologije, ki je zdaj na voljo, bi lahko vodilo do uničenja človeštva," je izraelski zgodovinar Juval Noah Harari povedal za indijski medij NDTV.

Hladna vojna s Kitajsko in vroča v Ukrajini

Zaradi vnovičnega izbruha hudih spopadov na Bližnjem vzhodu pa ni črnogled samo Harari, podobna svarila slišimo tudi od znanega ameriško-škotskega zgodovinarja Nialla Fergusona. Za ameriški spletni medij The Free Press je zgodovinar povedal, da je Zahod že v hladni vojni s Kitajsko, v Ukrajini pa je izbruhnila vroča vojna, ki je del širše hladne vojne – enako kot je bila vroča vojna na Korejskem polotoku v 50. letih preteklega stoletja del hladne vojne med Zahodom in komunistično Sovjetsko zvezo.

"Hladne vojne so globalne. Spopadati se morate z več regionalnimi krizami. Eno krizo imamo v Ukrajini. Zdaj imamo tudi eno na Bližnjem vzhodu. Povsem mogoče je, da bi imeli tretjo krizo na Tajvanu, če bi Kitajska skušala izkoristil dejstvo, da so ZDA in njeni zavezniki videti vse bolj preobremenjeni."

Hezbolahov napad na sever Izraela?

"Če se vam zdi terminologija tretje svetovne vojne alarmantna, kot menijo nekateri ljudje, bi samo poudaril, da je cilj Rusije izbrisati Ukrajino z zemljevida, cilj Irana in Hamasa je izbrisati Izrael z zemljevida in cilj Kitajske je odpraviti tajvansko demokracijo in avtonomijo. In če ZDA ne bo uspelo preprečiti, da bi se to zgodilo, bomo v tako temačnem položaju, kot je bil svet v poznih tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko so totalitarni režimi lahko spreminjali meje s popolnim neupoštevanjem mednarodnega prava," poudarja Ferguson.

Napoveduje tudi, da bo Hezbolah, ko bo Izrael začel kopenski napad na Hamas, začel izstreljevati rakete z juga Libanona na sever Izraela. "To je precej nevarno stanje in lahko se celo poslabša," opozarja.

Smo pred ključnimi tedni?

"Zelo nerad uporabljam analogije s sredino dvajsetega stoletja. Pretirano se uporabljajo. Ljudje preveč zlahka delajo primerjave s tem obdobjem. Toda prvič po letu 1983 se mi zdi, da je svet v slabem stanju oziroma da gre proti slabemu stanju. Naslednjih nekaj tednov bo precej ključnih," je še povedal Feguson.