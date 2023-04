Poštar pošto več mesecev hranil doma in ni dostavil pošiljk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poštar, ki je svoje delo opravljal v avstrijskem mestu Flachgau, več kot deset mesecev ni dostavil okoli štiri tisoč poštnih pošiljk, ki so se mu tako nakopičile doma in v avtomobilu. Poštarja so že odpustili, družba Post AG pa se je uporabnikom za nevšečnosti, ki jih je povzročil zaposleni, opravičila in dodala, da so napako že odpravili.

Poštar, ki dela ni vestno opravil, je za omenjeno pošto delal več kot deset let. Pošta je zdaj ugotovila, da dostavljavec ni dostavil približno štiri tisoč naslovljenih pošiljk – predvsem v Eugendorfu, delno pa tudi v Seekirchnu in Mattseeju, je dejal tiskovni predstavnik pošte Michael Homola.

Poleg tega poštar pisem ni odvrgel, ampak jih je kopičil v službenem avtomobilu, doma in v svoji omarici ter v dostavni bazi, poroča Kronen Zeitung (krone.at). Pošta je zoper uslužbenca že podala kazensko ovadbo zaradi domnevne zlorabe položaja in ga odpustila. Tiskovni predstavnik pošte je pojasnil, da poštar dostavi približno 600 pisem na dan. "Če jih vsak dan nekaj ostane in leži naokoli, se tega na žalost ne opazi takoj," je še povedal v sporočilu za javnost.

S težavami že leta 2021

Že nekaj let pa se uporabniki pritožujejo nad težavami pri dostavi v Seekirchnu. Leta 2021 si je župan Konrad Pieringer (ÖVP) celo prizadeval za izboljšave s pomočjo odvetnika, saj nekatera občinska obvestila niso bila dostavljena. Glede na poročilo so bili občinski seznami pristojbin in dajatev v Eugendorfu dostavljeni šele po petih mesecih.