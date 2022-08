Posnetek poroke šokiral javnost: to so počeli vsi povabljenci na čelu z nevesto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako na poroki vsi povabljenci, od neveste do babice, uživajo beli prah. Številni so se nad objavo zgražali, dokler se ni oglasil ženin in pojasnil, kaj se je v resnici dogajalo.