Incident na srbskih nogometnih zelenicah: s pestmi se je lotil tekmeca

V srbskem nogometnem prvenstvu se je na tekmi med Radničkim in ekipo Bačka Topola zgodil incident, v katerem se je Aleksandar Pejović fizično znesel nad Nemanjo Stojićem.

Plači fudbale... može i pesnicama na terenima Superlige pic.twitter.com/k80w03MLvf — sportsscandals (@sportsscandals1) July 31, 2022

Bačka Topola je v srbskem prvenstvu že v prvem polčasu razrešila dvome o zmagovalcu, potem ko je vodila s 3:0.

Nogometaši Radničkega so na koncu doma zabeležili drugi poraz v sezoni, tekmo pa končali z dvema igralcema manj. Kapetan Aleksander Pejović je v 65. minuti poskrbel za incident, o katerem se govori v nogometnem svetu. Nekaj trenutkov pred tem je gostujoči nogometaš Nemanja Stojić zrušil Arsića. Pejović je želel nemudoma izvajati prosti strel, vendar mu ni uspelo hitro vzeti žoge, nakar je zrušil Stojića na tla in ga začel močno udarjati s pestmi. Sodnik ni okleval niti za hip in ga nemudoma izključil iz igre.