Posivelo morje v Dalmaciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Očividci so opazili, da je morje v Pelješkem kanalu, ožina med Pelješacem in Korčulo, v Dalmaciji polno mušic in muh, zaradi česar je videti posivelo, poroča srbski N1.