Nenavadni organizmi preplavili morje v Istri

Morje zahodne Istre je te dni preplavljeno z nenavadnimi prozornimi organizmi podolgovate oblike. Z Inštituta Ruđer Bošković, Centra za raziskovanje morja v Rovinju, so pojasnili, da gre za navadno salpo (Salpa fusiformis), ki jo prepoznamo po prozornem želatinastem telesu in lahko meri do pet centimetrov. Lahko živi kot samostojen organizem ali pa se združuje v verigo daljšo od enega metra.

Navadna salpa za ljudi ni nevarna, lahko pa pomembno vpliva na planktonsko prehranjevalno verigo. Če se pojavijo v velikih količinah zmanjšajo številčnost fitoplanktona in mikro zooplanktona, pojasnjuje strokovnjaki.

Common Salps (Salpa fusiformis) found on the beach. They normally spend their time out at sea dropping to depths of 800m during the day and migrating to the surface at night to feed on phytoplankton. They can sometimes appear in huge chains made up of thousands of individuals pic.twitter.com/THq9BLXwaK