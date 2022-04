Okolico Umaga preplavilo več ton klobukov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okolico Umaga so preplavili veliki morski klobuki. Ribiči imajo bolj kot zadovoljstvo z ulovom rib težave zaradi raztrganih ribiških mrež.

Morje v oklici Umaga so preplavili veliki morski klobuki ali morska pljuča, poročajo hrvaški spletni portali. "So neškodljivi, a zelo veliki," je povedal neki ribič, ki je pred dvema dnevoma iz vode potegnil kar dve toni in pol teh klobučnjaških meduz.