"Ponoči smo uničili 90 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov"

Ruske sile so po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi sestrelile 90 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, od tega več deset nad Azovskim morjem in zasedenim polotokom Krim. Ukrajinski droni so kljub temu poškodovali pomemben naftovod na jugu Rusije. Tudi ukrajinska vojska je sporočila, da je sestrelila več kot 80 ruskih brezpilotnikov.

12.48 Lavrov v Riad na pogovore z ameriškimi predstavniki

12.40 Rusija: Naši sistemi so ponoči prestregli in uničili 90 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov

Kremelj je danes sporočil, da se bodo ruski in ameriški predstavniki v torek sestali v Savdski Arabiji na pogovorih o Ukrajini in morebitnem vrhu predsednikov ZDA in Rusije. Srečanja v Riadu se bosta udeležila zunanja ministra obeh držav Sergej Lavrov in Marco Rubio, sta potrdili strani. Rubio je medtem že prispel v Riad.

V Kremlju so danes potrdili, da se bo srečanja v Riadu ob zunanjem ministru Lavrovu udeležil tudi zunanjepolitični svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov.

Na pogovorih z ameriškimi predstavniki bodo razpravljali predvsem o obnovitvi odnosov med Moskvo in Washingtonom, kot tudi o morebitnih pogajanjih o Ukrajini ter srečanju med Vladimirjem Putinom in Donaldom Trumpom, je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Danes bosta Lavrov in Ušakov odletela v Riad in v torek se pričakuje srečanje z Američani, namenjeno predvsem obnovitvi celotnega kompleksa vprašanj, povezanih z obnovo rusko-ameriških odnosov," je pojasnil Peskov.

Srečanje bo posvečeno tudi "morebitnim pogajanjem o ukrajinski rešitvi in pripravi srečanja med predsednikoma", je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kot je pred pogovori v Savdski Arabiji danes dejal Lavrov, sta se predsednika Putin in Trump v telefonskem pogovoru prejšnji teden strinjala, da je treba končati napetosti in obnoviti dialog o vseh vprašanjih, ki jih je mogoče rešiti s sodelovanjem Rusije in ZDA. Dodal je, da sta govorila tudi "o mogoči rešitvi vojne v Ukrajini", poroča AFP.

Tudi State Department je danes potrdil, da se bo ameriška delegacija v torek v Riadu srečala z ruskimi predstavniki. Srečanja se bodo udeležili ameriški državni sekretar Rubio, svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz in posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff.

Rubio, ki se mudi na svoji prvi turneji po Bližnjem vzhodu, je medtem že prispel v Riad, kjer se bo srečal tudi s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom in zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, je poročala televizija Al Arabija.

Do pogovorov med ameriškimi in ruskimi predstavniki prihaja sredi okrepljenih diplomatskih prizadevanj za rešitev ukrajinskega konflikta, ki jih je prejšnji teden zaznamoval telefonski pogovor Trumpa s Putinom in tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Ukrajina na pogovorih v Riadu najverjetneje ne bo sodelovala. V zadnjih dneh je bilo sicer slišati številne pozive, da pogajanj o Ukrajini ne more biti brez Ukrajine, nujno pa mora biti vključena tudi Evropa.

Vodja ruske diplomacije Lavrov je danes še dejal, da Evropa nima mesta v prihodnjih pogajanjih Rusije in ZDA za končanje konflikta v Ukrajini, ker želi "nadaljevati vojno". "Če (Evropejci) pridejo za pogajalsko mizo (...) z namenom nadaljevanja vojne, zakaj bi jih potem vabili?" je dodal.

"Ponoči so naši sistemi zračne obrambe prestregli in uničili 90 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in protiladijsko manevrirno raketo neptun," je rusko ministrstvo sporočilo na omrežju Telegram, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da je bilo 38 brezpilotnikov sestreljenih nad Azovskim morjem, 24 nad regijo Krasnodar na jugu Rusije, preostali pa nad več drugimi regijami na jugu in zahodu države ter nad zasedenim polotokom Krim.

Kljub številnim sestrelitvam so ukrajinski droni v regiji Krasnodar zadeli pomemben naftovod, je po navedbah AFP danes sporočilo podjetje Caspian Pipeline Consortium, ki upravlja naftovod.

Dodali so, da je napad povzročil omejitve pri dobavi nafte iz sosednjega Kazahstana. Naftovod je namreč namenjen transportu kazahstanske nafte prek južne Rusije za izvoz prek Črnega morja, tudi v zahodno Evropo.

Ukrajinske letalske sile so medtem danes sporočile, da so sestrelile 83 od 147 brezpilotnih letalnikov, ki jih je ponoči nad Ukrajino izstrelila Rusija.

Rusija in Ukrajina redno poročata o medsebojnih napadih z brezpilotnimi letalniki, njihova tarča je pogosto tudi energetska infrastruktura.

Od začetka vojne v Ukrajini, ki se je lani z nepričakovanim vdorom v regijo Kursk razširila na rusko ozemlje, bodo sicer 24. februarja minila tri leta.

V zadnjih dneh so voditelji Ukrajine, ZDA in Rusije izrazili pripravljenost na začetek mirovnih pogajanj. Ameriški in ruski uradniki naj bi pogovore začeli že v torek v Savdski Arabiji. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je ob tem pojasnil, da bi Ukrajina lahko sodelovala v poznejših "pravih pogajanjih", če bo do njih prišlo.