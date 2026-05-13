Avtor:
R. K.

Sreda,
13. 5. 2026,
17.53

obramba Vojna v Ukrajini Poljska

Poljska aktivirala lovska letala

poljska lovska letala | Foto Profimedia

Zaradi obsežnih ruskih napadov na Ukrajino je Poljska okoli 13. ure aktivirala svojo zračno obrambo in dvignila lovska letala. Medtem je Slovaška zaradi varnostnih razlogov za kratek čas zaprla mejne prehode z Ukrajino, so sporočile tamkajšnje oblasti. Rusija je napad izvedla sredi dneva in izstrelila več kot 800 dronov, v napadih je bilo ubitih šest ljudi, več deset pa je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"V zvezi z obsežnim napadom Ruske federacije na ozemlje Ukrajine, ki je bil izveden z uporabo velikega števila brezpilotnih letalnikov, so se v našem zračnem prostoru začele vojaške letalske operacije," je na družbenem omrežju X sporočilo poveljstvo poljskih oboroženih sil. 

Aktivirali so lovska letala in helikopterje, medtem ko so kopenski sistemi zračne obrambe in radarskega izvidovanja v stanju povečane pripravljenosti.

"Ti ukrepi so preventivne narave in so namenjeni zavarovanju zračnega prostora in njegovi zaščiti, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožene regije. Operativno poveljstvo oboroženih sil spremlja trenutne razmere in ostaja v pripravljenosti na takojšen odziv," so še zapisali. 

Slovaška po ruskih napadih na kratko zaprla mejo z Ukrajino

Medtem je Slovaška zaradi varnostnih razlogov danes zaprla mejne prehode z Ukrajino, so sporočile oblasti. "Iz varnostnih razlogov so danes od okoli 15.00 ure do preklica zaprti vsi mejni prehodi z Ukrajino," so sporočili s slovaške carinske uprave. Javnost so pozvali, naj spremljajo aktualne informacije o razmerah in upoštevajo navodila njih in policije.

Slovaška zasebna televizijska postaja TA3 je kmalu zatem poročala, da so mejne prehode po približno dveh urah ponovno odprli. Televizija naj bi tudi izvedela, da so zaprtju botrovali ruski napadi z droni na cilje v obmejni ukrajinski regiji Zakarpatje.

Po pisanju slovaškega časnika Sme naj bi droni med drugim zadeli območje okoli mesta Užgorod, ki se nahaja praktično na meji med državama.

V ruskih napadih z droni v Ukrajini ubitih več ljudi

V napadih z droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, je bilo v Ukrajini ubitih šest ljudi, več deset pa ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

Ruske sile so napadle več območij po celotni Ukrajini. Tarča napadov sta med drugim bili mesti Rivne in Odesa ter regiji Hmelnicki in Čerkasi v osrednjem delu države, opozorilne sirene so se oglasile tudi v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V mestu Rivne so bili ubiti trije ljudje, še najmanj štirje pa ranjeni. Več ljudi je bilo ubitih in ranjenih tudi v drugih napadih, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, čeprav običajno potekajo ponoči. V regiji Zaporožje je bila ubita ena oseba, še dve pa v Hersonu.

"Od polnoči je bilo izstreljenih že vsaj 800 ruskih dronov," je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski in opozoril, da je bilo v ruskih napadih skupno ubitih šest ljudi, več deset pa ranjenih. Moskvo je obtožil, da namerno izvaja napade ravno na dan obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem.

"V tem težkem geopolitičnem trenutku Rusija očitno poskuša razburkati splošno politično ozračje in pritegniti pozornost k svojim zlim dejanjem - pri tem pa to počne na račun ukrajinskih življenj in ukrajinske infrastrukture," je dodal.

V tej luči je Trumpa pozval, naj na srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom razpravlja tudi o končanju ruske invazije na Ukrajino.

Rusi zahtevajo umik ukrajinske vojske iz Donbasa

V Moskvi so medtem danes znova poudarili, da je Rusija pripravljena končati vojno, če Ukrajina umakne svojo vojsko iz Donbasa, kar je ukrajinski predsednik že večkrat zavrnil.

"Preden bo prišlo do premirja in priložnosti za obsežna mirovna pogajanja, mora Zelenski izdati ukaz o prekinitvi ognja in umiku ukrajinskih sil iz Donbasa in iz ruskih regij," je po navedbah AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Območje Donbasa obsega samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk, ki ju je Rusija priznala 21. februarja 2022, le tri dni pred začetkom invazije na Ukrajino. Kmalu po invaziji pa si je po mednarodno nepriznanih referendumih nezakonito priključila štiri delno zasedene regije na vzhodu in jugu Ukrajine - Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson.

Rusija in Ukrajina tako nadaljujeta medsebojne napade po izteku tridnevne prekinitve ognja, ki je veljala pretekli konec tedna. Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta. Kljub poskusom, da bi našli rešitev za končanje vojne, pogajanja med Kijevom in Moskvo ob posredovanju ZDA doslej niso prinesla preboja. Konec februarja so povsem zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na vojno na Bližnjem vzhodu.
