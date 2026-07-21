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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
21. 7. 2026,
16.43

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Ukrajina Rusija vojna Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Torek, 21. 7. 2026, 16.43

1 ura, 12 minut

Vojna v Ukrajini

Ruski napadi na Ukrajino terjali več smrtnih žrtev

Avtorji:
Sa. B., STA

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Zaporožje, Ukrajina | "Rusi so v Zaporožju zadeli običajno stanovanjsko stavbo," je zatrdil predsednik in dodal, da je stanovanja na več nadstropjih zajel ogenj. | Foto Reuters

"Rusi so v Zaporožju zadeli običajno stanovanjsko stavbo," je zatrdil predsednik in dodal, da je stanovanja na več nadstropjih zajel ogenj.

Foto: Reuters

Najmanj tri osebe so danes umrle v ruskih napadih na Ukrajino, še več oseb pa je bilo ranjenih, je v objavi na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ob tem izrazil sožalje družinam žrtev. V napadu na tanker v Črnem morju, za katerega je po navedbah Kijeva odgovorna Moskva, so bili ranjeni trije člani posadke.

Zelenski je v objavi na omrežju X zapisal, da sta po doslej znanih podatkih v letalskem bombnem napadu na Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine umrli dve osebi, več ljudi pa je bilo ranjenih. "Rusi so zadeli običajno stanovanjsko stavbo," je zatrdil predsednik in dodal, da je stanovanja na več nadstropjih zajel ogenj. Še ena oseba je umrla, dve pa sta bili ranjeni v napadu na mesto Herson na jugu Ukrajine, je navedel Zelenski.

Napadeni sta bili tudi regija Odesa in njeno istoimensko glavno mesto na jugu države, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi Ukrajinski predsednik je v objavi zatrdil, da so ruske sile v tokratnih napadih uporabile vodene letalske bombe, brezpilotne letalnike različnih vrst in rakete.

Zelenski poziva Evropsko unijo

Civilna zaščita regije Sumi na severovzhodu Ukrajine pa je danes sporočila, da je bilo ponoči v napadih z droni ranjenih šest stanovalcev bloka. Štirje od teh so bili mladoletniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah Zelenskega je ključno, da Evropska unija sprejme 21. paket sankcij proti Rusiji, da partnerji še naprej podpirajo ukrajinsko obrambo in da proizvajalci orožja čim hitreje dostavljajo orožje in opremo, ki jih Kijev potrebuje v več kot štiri leta trajajoči vojni z Rusijo.

Napad na Sumi. | Foto: Reuters Napad na Sumi. Foto: Reuters

V bližini romunskih teritorialnih voda v Črnem morju pa je bil ponoči zadet tanker, ki je bil na poti iz Egipta v ukrajinsko pristanišče Reni v regiji Odesa, je danes na družbenem omrežju X sporočil romunski predsednik Nicusor Dan. Pojasnil je, da je romunska agencija za reševanje na morju po napadu morala evakuirati 17-člansko posadko tankerja, ki je prevažal propan in pluje pod liberijsko zastavo.

V napadu, ki je povzročil velik požar na plovilu, so bili trije člani posadke poškodovani in so potrebovali nujno medicinsko pomoč. Dan je napovedal, da bodo pristojne institucije preiskale incident, da bi ugotovile odgovornost zanj, a hkrati je ocenil, da je ta najverjetneje del ruske "nezakonite vojne agresije proti Ukrajini".

Medtem ko se Rusija še ni odzvala na incident v Črnem morju, pa ga je ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha označil za "nov primer ruskega terorja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi še enega napada na tovorno ladjo v Črnem morju, ki se je zgodil minuli konec tedna, je Indija danes na pogovor poklicala ruskega veleposlanika v New Delhiju, da bi izrazila protest, saj so v omenjenem napadu umrli štirje indijski državljani.

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