Rusi z napadi na Zaporožje: dva mrtva, več kot 40 ljudi je ranjenih. Ukrajinci nad Moskvo. #vŽivo

Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj dve smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju, ubitih je bilo pet ljudi. Moskva pa je bila ponoči znova tarča ukrajinskih dronov.

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7.37 Ruski napadi terjali smrtne žrtve, Moskva znova tarča ukrajinskih dronov

7.37 Ruski napadi terjali smrtne žrtve, Moskva znova tarča ukrajinskih dronov

V Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine sta bili v napadu ruskih sil ubiti dve osebi, še 42 je ranjenih, med njimi osem otrok, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočili reševalci.

Rusija je po navedbah ukrajinskih medijev izvedla napade z vodenimi izstrelki, med drugim je bila poškodovana večnadstropna stanovanjska stavba.

Ukrajinska mornarica je sporočila še, da so ruske sile napadle civilno tovorno ladjo, ki je plula pod zastavo zahodnoafriške države Gvineja-Bissau. Umrlo je najmanj pet članov posadke, še pet jih pogrešajo, osem so jih odpeljali v bolnišnico.

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Ladjo so zadele vodene rakete, napad se je zgodil blizu Odese, ki leži ob obali Črnega morja. Plovilo se je po navedbah dpa nahajalo v območju spopadov, vendar ni jasno, zakaj. Rusija sicer obtožuje Ukrajino, da civilna plovila uporablja kot krinko za dobavo orožja in druge vojaške opreme, ukrajinska mornarica pa je zatrdila, da ladja ni predstavljala vojaške grožnje, ter da gre za teroristični napad in kršitev mednarodnega prava.

Ukrajinske sile so medtem ponoči znova izstrelile številne brezpilotne letalnike nad Moskvo.

Od nedelje zvečer do 5. ure zjutraj je v smeri moskovske regije letelo več kot 400 sovražnih brezpilotnih letalnikov. "Večino jih je protiletalska obramba onesposobila že na veliki razdalji, 85 pa so jih uničili ob približevanju Moskvi," je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Ruski mediji so davi poročali, da je bilo v Moskvi hospitaliziranih šest ljudi, vključno s tremi tujci, ki so bili poškodovani zaradi eksplozij. Ni pa jasno, ali obstaja neposredna povezava z ukrajinskimi napadi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.