Ukrajina znova napadla logistična središča v Rusiji #vŽivo

Ukrajina je danes znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bila tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomijsk na jugu Rusije je bilo ranjenih osem ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Na obrobju mesta Nevinomijsk je po napadu z dronom zagorel kompleks skladišč," je sporočil guverner regije Stavropol Vladimir Vladimirov. Dodal je, da je bilo poškodovanih pet ljudi, ki so jih odpeljali na zdravljenje v bolnišnice.

Še trije ljudje so bili ranjeni v podobnem napadu na logistični kompleks podjetja Wildberries v regiji Krasnodar, navaja AFP.

V sobotnem napadu umrlo osem ljudi

Nove napade je danes potrdila tudi direktorica in ustanoviteljica največjega ruskega spletnega trgovca Tatjana Kim.

Logistični centri podjetja Wildberries so bili že v soboto tarča ukrajinskih napadov. V kompleksih skladišč v mestu Kotovsk v regiji Tambov in v Elektrostalu v moskovski regiji so pri tem izbruhnili obsežni požari, ki so praktično uničili več poslopij. Osem ljudi je bilo ubitih, več deset pa ranjenih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po sobotnih napadih v objavi na omrežju X zatrdil, da sta se logistična centra uporabljala za dobavo komponent za ruske drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije.