Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
10.13

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Sreda, 22. 7. 2026, 10.13

41 minut

Ukrajina znova napadla logistična središča v Rusiji #vŽivo

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Wildberries | Foto NOELREPORTS/X

Foto: NOELREPORTS/X

Ukrajina je danes znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bila tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomijsk na jugu Rusije je bilo ranjenih osem ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Na obrobju mesta Nevinomijsk je po napadu z dronom zagorel kompleks skladišč," je sporočil guverner regije Stavropol Vladimir Vladimirov. Dodal je, da je bilo poškodovanih pet ljudi, ki so jih odpeljali na zdravljenje v bolnišnice.

Še trije ljudje so bili ranjeni v podobnem napadu na logistični kompleks podjetja Wildberries v regiji Krasnodar, navaja AFP.

V sobotnem napadu umrlo osem ljudi

Nove napade je danes potrdila tudi direktorica in ustanoviteljica največjega ruskega spletnega trgovca Tatjana Kim.

Logistični centri podjetja Wildberries so bili že v soboto tarča ukrajinskih napadov. V kompleksih skladišč v mestu Kotovsk v regiji Tambov in v Elektrostalu v moskovski regiji so pri tem izbruhnili obsežni požari, ki so praktično uničili več poslopij. Osem ljudi je bilo ubitih, več deset pa ranjenih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po sobotnih napadih v objavi na omrežju X zatrdil, da sta se logistična centra uporabljala za dobavo komponent za ruske drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije.

Zaporožje, Ukrajina
Novice Po zadnjih napadih Zelenski poziva Evropsko unijo
Ukrajinski vojak
Novice Ukrajinski vojak svari: To je večja nevarnost za našo državo kot Putin

Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski Vladimir Putin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.