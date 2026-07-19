Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih osem ljudi. Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih, tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinsko vojno letalstvo je davi po navedbah AFP prebivalce Kijeva prek Telegrama opozorilo na prihajajoče balistične rakete, kmalu zatem pa so se v mestu zaslišale eksplozije.

Ena od eksplozij je bila tako silovita, da so se sprožili alarmi na avtomobilih, parkiranih v središču mesta, poroča novinar AFP. Napad je po navedbah policije zajel šest mestnih okrožij.

Po besedah kijevskega župana Vitalija Klička in lokalnih oblasti je eden od izstrelkov zadel stanovanjsko stavbo v okrožju Solomjanski, v enem od trgovskih centrov je izbruhnil požar, v okrožju Svjatošinski pa je zagorela hiša.

Foto: Reuters Tarča ruskih napadov sta bili tudi okrožji Dniprovski in Ševčenkivski. V regiji Kursk, ki leži blizu frontne črte, je bil ubit en človek, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Aleksander Hinštejn.

V napadu na logistični center osem mrtvih

Rusija je z napadi odgovorila na obsežen sobotni napad Ukrajine z droni, v katerem sta bili uničeni skladišči za spletno trgovino v moskovski in tambovski regiji. Pri tem je umrlo osem ljudi, izbruhnila pa sta tudi obsežna požara.

Kijev je sicer v zadnjih mesecih občutno okrepil napade na rusko ozemlje.