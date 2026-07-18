Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
11.51

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini napad požar

Sobota, 18. 7. 2026, 11.51

22 minut

V ukrajinskih napadih v Rusiji ubitih več ljudi #vŽivo #video

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

V ukrajinskih napadih z droni na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih sedem ljudi, še 24 je ranjenih, je danes sporočil lokalni guverner. Nad Moskvo so medtem ponoči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sedem delavcev v nočni izmeni je bilo ubitih, še 24 je ranjenih, je danes sporočil guverner tambovske regije na zahodu Rusije Evgenij Perišov.

Ukrajina je po navedbah ruskih oblasti napadla logistična kompleksa podjetja Wildberries v mestu Kotovsk v regiji Tambov, kjer so zabeležili smrtne žrtve, in v Elektrostalu v moskovski regiji, nekaj sto kilometrov južno oziroma jugovzhodno od Moskve. V obeh primerih je po napadih izbruhnil požar.

Nad Moskvo so medtem ponoči prestregli veliko večino izmed 370 dronov, ki jih je ukrajinska vojska izstrelila nad rusko prestolnico, kot je po navedbah AFP povedal župan Sergej Sobjanin.

Mirovna pogajanja so zastala

Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade, mirovna pogajanja pa so v zadnjih mesecih zastala, odkar so ZDA skupaj z Izraelom konec februarja sprožile vojno proti Iranu.

Ruski strateški bombnik Tu-95
Novice Ta ruski bombnik je opustošil Ukrajino. Zdaj je uničen.
Vojna v Ukrajini napad požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.