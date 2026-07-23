Članice EU so danes dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen imenovale za novo posebno predstavnico unije za Sahel, ki bo enoletni mandat nastopila 1. septembra, so sporočili s Sveta EU. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je Nygaard Markussenovo za položaj predlagala po tistem, ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon.

Kot so navedli na Svetu EU, bo nova posebna predstavnica Kaje Kallas podpirala pri izvajanju leta 2025 prenovljenega pristopa EU do sahelske regije ter prispevala k spodbujanju trajnega miru, varnosti, stabilnosti in trajnostnega razvoja v Burkina Fasu, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Nigru in na širšem območju.

Njen mandat poleg tega določa, da bo v sodelovanju z oblastmi držav v regiji, sosednjimi državami, regionalnimi organizacijami, Afriško unijo, Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi partnerji prispevala k izpolnjevanju ciljev EU ter podpirala preprečevanje in reševanje sporov. Med njenimi nalogami je še krepitev regionalnega sodelovanja pri naslavljanju kompleksnih izzivov na področjih varnosti, humanitarnih razmer in upravljanja.

Na Svetu EU so Birgitte Nygaard Markussen, ki so jo članice imenovale za enoletni mandat z možnostjo podaljšanja, opisali kot diplomatko z bogatimi izkušnjami na področjih odnosov z afriškimi državami in zunanjih odnosov EU, tako v okviru danskega zunanjega ministrstva kot Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Trenutno deluje kot danska posebna odposlanka za Sahel in Velika jezera, med letoma 2016 in 2023 pa je zasedala več visokih položajev v EEAS, med drugim je bila vodja delegacije EU pri Afriški uniji. Pred tem je bila danska veleposlanica v Burkina Fasu, Nigru, Čadu in Srednjeafriški republiki.

Na položaju posebne predstavnice za Sahel bo nasledila nekdanjega portugalskega zunanjega ministra Joaa Cravinha, ki je 1. julija zasedel položaj rektorja univerze College of Europe v belgijskem Bruggeju.

Prva izbira Kallasove za položaj je bila sicer nekdanja slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, vendar pa se je pred dvema tednoma v postopku imenovanja zapletlo po tistem, ko naj bi zadržke izrazila uradna Ljubljana. Točko o imenovanju Fajonove so dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.

Potem ko je aktualni zunanji minister Tone Kajzer visoko zunanjepolitično predstavnico unije v petek obvestil, da izbirni postopek po oceni zunanjega ministrstva ni potekal v skladu z načeli integritete in preglednosti ter da Fajon ne uživa podpore slovenske vlade, je Kallasova nominacijo Fajonove preklicala. Nato je predlagala Nygaard Markussenovo.