Poklon legendarni zasedbi na 12 poštnih znamkah #foto

Na znamkah s fotografijami iz njihovih najbolj znanih nastopov skozi leta bo med drugim upodobljen spomin na koncert, ki so ga odigrali 5. julija 1969 v Hyde parku v Londonu, le dva dneva po smrti ustanovnega člana Briana Jonesa. Na brezplačnem festivalu na prostem, poimenovanem Stonesi v parku, je s skupino prvič nastopil nadomestni kitarist Mick Taylor, ki ga je kasneje zamenjal Ronnie Wood.

Na znamkah bodo med drugim še fotografije s koncertov v nizozemskem Rotterdamu avgusta 1995 in na festivalu v Knebworthu avgusta 1976.

Štiri znamke pa bodo na voljo v obliki miniaturnega lista in bodo vsebovale dve skupni fotografiji članov zasedbe in dva njihova starodobna plakata s svetovnih turnej.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so glasbeniki Mick Jagger, Ronnie Wood in Keith Richards tesno sodelovali z Britansko kraljevo pošto pri pripravi znamk, na katerih bo tudi bobnar Charlie Watts, ki je umrl avgusta lani.

Rolling Stones so šele četrta glasbena skupina, ki jim je britanska pošta posvetila znamke. Pred njimi se je poklonila zasedbam The Beatles leta 2007, Pink Floyd leta 2016 in Queen leta 2020.

Predstavnik pošte David Gold je ob tem poudaril, da je le redkim skupinam v zgodovini rocka uspelo ustvariti tako bogato in obsežno kariero kot Rolling Stonesom. Po njegovih besedah so ustvarili nekaj najbolj znamenitih in navdihujočih albumov v sodobni glasbi, takšni pa so bili tudi njihovi nastopi.