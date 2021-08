Umrl bobnar Rolling Stonesov Charlie Watts

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš dragi Charlie Watts," je v sporočilu zapisal njegov agent. Dodal je, da je umrl mirno v bolnišnici v Londonu v krogu svoje družine.

Rolling Stones drummer Charlie Watts has died at the age of 80. In a 1996 interview, he discussed his musical philosophy, his love of jazz, and more https://t.co/eK3G7qBQOL