Slovenka o življenju z Rolling Stonesi

Vstopili smo v čevlje Anastazije Ugrin, mame štirih otrok, babice osmih vnukov, vdove največjega slovenskega jazzista Petra Ugrina in gospe, ki uživa ter živi polno življenje. Veselje do zadnjega in nasmeh na obrazu sta jo vedno vodila skozi različna življenjska obdobja, med katerimi je bilo še posebej pestro tisto, ko je v svojih dvajsetih iz prve roke roke doživela utrip legendarne glasbene skupine. Čeprav nekaj časa za to sploh ni vedela, je bila namreč varuška v družini prvega menedžerja skupine Rolling Stones, Andrewa Looga Oldhama. Prav to obdobje pa je bilo tudi rdeča nit pogovora s sogovornico.

Po koncu srednje šole se je Anastazija Ugrin na vprašanje in priporočilo prijateljice iz Portoroža odpravila v London. "Nisem šla s trebuhom za kruhom. Naš namen je bil, da se učimo angleščino pri določeni družini, hkrati opravljamo lažja dela in čuvamo otroke," razloži, preden spregovorimo o obdobju, o katerem nikoli ni želela prav na široko govoriti in razglabljati. Tokrat je naredila spremembo. "Sama temu obdobju nikoli nisem namenjala prevelike pozornosti, pravzaprav so me ljudje pripravili do tega, da podelim kakšno izkušnjo, ker jih praviloma zanima," uvodoma pove.

Življenje v čevljih predstavljamo zanimive, nadarjene in navdihujoče posameznike, ki si tako ali drugače zaslužijo pozornost. Pogovarjali smo se že z nekdanjo vrhunsko atletinjo Britto Bilač, ljubiteljskim botanikom Janom Robinom, z Lauro Unuk smo predstavili njeno zgodbo s črno-bele šahovnice, sledili so umetnica ličenja Maja Gorenc, legendarni nekdanji smučarski tekač Ivo Čarman, ustvarjalka prelepih in okusnih tort ter slaščic Ema Koselj, plesalka flamenka Urška Centa, tokrat pa je na vrsti Anastazija Ugrin.

Kot pravi, izkušnja pri prvi judovski družini ni bila najboljša, svoje pa je tudi dodalo tudi mesto, ki je bilo neštetokrat večje, bolj megalomansko kot to, ki ga je bila vajena. "Pri prvi družini sem bila osamljena. V London sem se odpravila z dvajsetimi leti. Za strogo vzgojeno provincialko je bilo življenje v velemestu pravi šok. Druga pravila, drugo življenje, se je pa vse dobro končalo, kljub temu da sem od prve družine hotela čim prej oditi, ker so me začeli izkoriščati. Zadovoljna nisem bila niti pri drugi družini," pripoveduje večna optimistka.

"V tistem času sem spoznala tudi Sigrund z Islandije, ki mi je pomagala pri mojem delu in pri tem, kako se pri kakšni družini vesti. Ko sem jim povedala, kaj vse moram delati pri posamezni družini, torej od čiščenja, urejanja pričesk do varstva otrok, mi je dejala, da sem staromodna (smeh, op. p.). Ah, kako se spominjam teh besed. Skratka, Sigrund me je uvedla v ta svet, bila je pa tudi strastna oboževalka Rolling Stonesov," nadaljuje.

Prelepo, da bi bilo res

Po dveh nekoliko slabših izkušnjah v Londonu je Anastazija Ugrin v roke vzela časopis, kjer je opazila izjemno markanten oglas. "Trikrat sem ga prebrala, ker kar nisem mogla verjeti svojim očem (smeh, op. p.). Pisalo je, da iščejo dekle, ki bi čuvalo 18-mesečnega otroka, fantka, in bi bilo obenem pripravljeno potovati po svetu ter da so pri njih že zaposleni čistilka, vrtnarka in voznik. Plača pa je bila 'profesorska'. Rekla sem si, da moram poklicati in se dogovoriti za razgovor," pove.

In res je bilo tako. "Sprejela me je ljubka, nasmejana gospodična mojih let, Sheila ji je bilo ime. Seznam kandidatov, ki ga je imela zapisanega na listu, je bil ogromen. Pa sem rekla, ali naj kar grem (smeh, op. p.). A so me vzeli, ker da sem bila tako vesela in ker sem se tako prisrčno smejala. Opazila sem, da imajo Angleži radi vesele ljudi, ki niso opravljivi. To je zanje zakon in tega sem se v štirih letih, kolikor sem bila tam, naučila. Kdor je vesel po naravi, ima prednost, seveda pa moraš biti tudi delaven. Živeli smo v Fulhamu, v ulici, kjer so bili skoraj sami zvezdniki. Navajena sem bila judovskih hiš z veliko srebra in kjer je bilo vse po pravilih. To je bila prava boemska hiša, vsak stol je bil drugačen, skratka - pisano na mojo kožo in dušo. Dva meseca sem bila pri njih, pa se mi sploh ni sanjalo, pri kom delam (smeh, op. p.)," razlaga.

Zakaj prihajajo pisma za Briana Jonesa?

Zdelo pa se je vedno bolj nenavadno, doda. "Nenehno so prihajali in odhajali različni dolgolasci. Pred hišo so bili parkirani jaguarji, rolls-roycei, MGB-ji, aston martini, mini cooperji. Avtomobili so se nenehno menjavali," pove. Nenavadno se ji je zdelo tudi, zakaj na njihov naslov prihajajo pisma za legendarnega člana Rolling Stonesov Briana Jonesa. "Vsak dan po en kup pisem, četudi Brian Jones ni živel pri nas. Je pa menda nekdo v japonskem časopisu objavil, da naj bi živel na našem naslovu. Sheila je pisma metala v koš, sama pa sem jih nekoč odprla in jih začela brati. Česa takega še nisem videla (smeh, op. p.). Kakšni zapisi, kakšni poslani izdelki in tudi grožnje, da bodo pošiljateljice storile samomor, če jim glasbenik ne bo odpisal. Sama nikoli nisem spraševala, zakaj prihajajo ta pisma in zakaj prihajajo in odhajajo dolgolasci, tudi o pregrešno dragih avtomobilih ne. Bila sem sproščena in nisem želela biti preveč radovedna. Če bi bili Beatlesi, pa mogoče bi (smeh, op. p.)," pripoveduje Anastazija Ugrin.

"Pa saj je bil Keith Richards 14 dni pri nas?!"

"Vse se je spremenilo, ko mi je Sheila nekega dne dejala, naj se pripravim, da gremo v New York, ker da gre Andrew, njen mož, snemat neki film," nadaljuje.

"Je režiser," sem vprašala. "In me je pogledala nekoliko čudno, saj je bilo res malce nenavadno, Rollingi so bili takrat blazno popularni," kontekstualizira Anastazija Ugrin.

"Ne, on je menedžer Rolling Stonesov. Jih ne poznaš? Pa saj je bil Keith Richards (s svojim dekletom Lindo, ki je med drugim lansirala tudi Jimmyja Hendrixa) zdaj 14 dni pri nas," mi odgovori.

"Keith Richards – da, to je tisti fant, ki se je kopal v moji kopalnici in za seboj vedno pustil nered (smeh, op. p.). Kakorkoli, izjemno sem se razveselila podatka, ki sem ga izvedela (smeh, op. p.). Lahko si mislite, da sem v naslednjem hipu poklicala prej omenjeno Sigrund in jo vprašala: 'No, kdo je pa zdaj staromoden,'" se spominja Anastazija Ugrin.

Posvetilo Micka Jaggerja – "I love you Sigrund"

Razlaga, da se je Sigrund skoraj zmešalo in da je bila že v naslednje pol ure na njihovem naslovu. "Začela je vriskati na ves glas. Naslednji dan je dobila veliko sliko Rolling Stonesov s podpisi vseh članov. Čez obraz Micka Jaggerja je bil izrisan srček, na njem pa puščica, kjer je pisalo – I love you, Sigrund (smeh, op. p.). Tale slika bi bila danes zagotovo ogromno vredna," razmišlja.

Anastazija Ugrin se, kot pravi, v tistem času nikoli ni odpravila na koncert Rolling Stonesov, četudi bi imela vse zastonj. Na koncert, ki so ga imeli v Zagrebu, se je odpravila šele pozneje, ko se je že vrnila v domovino in ko je že pričakovala drugega sina.

"Ko je Mick Jagger začel z vedrom polivati občinstvo, sem šla. Vse življenje so me spremljali sami glasbeniki, tako prvi kot drugi mož sta bila glasbenika, a Rollingi mi kljub vsemu nikoli niso bili preveč pri srcu. Nisem imela rada njihove glasbe, enostavno mi ni sedla, ne vem, zakaj. Preveč so bili ekstravagantni zame, tudi nori (smeh, op. p.)," razlaga. Se je pa sogovornica postopoma vedno bolj navadila na družino menedžerja skupine.

Zgodb za vse življenje

"Postopoma sem se zelo navezala na to družino. Andrew je bil cele dneve zdoma, prihajal je ponoči. Otrok je bil včasih skoraj vseskozi z menoj, zelo sem se navezala nanj. Družina je bila posebna, drugačna. Dobre stvari sem takoj posnemala. Na primer modo (smeh, op. p.). Po svoje so se mi pa ti ljudje tudi smilili. Njihovo življenje … Če bi vsi oboževalci vedeli, kaj se dogaja v ozadju, se nihče razen glasbe ne bi zanimal zanje. Bili so prekrasni z mano, sami s sabo pa ne. Stopila sem v velike čevlje. Vsakdo je bil navdušen, ko sem povedala, kje in kaj delam, tudi prijateljice v londonskem jugoslovanskem klubu. Ponavadi so sledili izbuljene oči, skakanje do stropa, skratka nenavadni odzivi, ki so me sčasoma začeli zabavati. Vozila sem lahko njihove avte, odprli so mi račun, a nikoli nisem izrabila njihove finančne moči. V glavi sem imela, da jim bom potem ostala dolžna. Imeli so me radi, jaz pa njih, ne glede na to, kakšen življenjski slog so imeli. Vpeta sem bila v to družino, tudi zato, ker so se mi na določen način smilili. Rekla bi, da sva bila jaz in šofer edina normalna, zdrava," pripoveduje.

Da sama ni podlegla raznim skušnjavam, se zahvaljuje predvsem trdi vzgoji v svoji družini, kjer so jo za vsako neumnost dobili po riti. "Naposlušala sem se zgodb za vse življenje, o seksu, opojnih substancah, videla sem marsikaj, a kljub temu, da še zdaleč nisem dosegla tega, kar so na primer oni, kar zadeva finance, uspeh in prepoznavnost, sem se čutila nad njimi. Da, malodane čudno za preprosto provincialko iz majhne države," meni.

Ko pridejo na obisk Mick Jagger, Jimmy Hendrix in George Harrison

Anastazija Ugrin je sicer polna anekdot, ki tako ali drugače zadevajo člane zasedbe Rolling Stones kot tudi druge glasbenike, ki so prihajali v hišo Andrewa in Sheile.

"Na primer, enkrat se nam je pokvaril pralni stroj. Šofer me je z rolls-royceom odpeljal v pralnico. To je bil že avtomobil s televizijo, telefonom. V tistem času so bili v Londonu le trije taki avtomobili. Ko sem stopila ven, so se ljudje nabrali v treh sekundah, sama pa sem bila pravzaprav v pižami. Ljudje so misli, da bo iz avta stopil nekdo iz zasedbe Rolling Stones. V tistem času je bila namreč znano, da so v Londonu samo John Lennon, kraljica in Andrew, menedžer skupine Rolling Stones, imeli takšen avtomobil. Ko so naposled videli mene, so bili izredno razočarani (smeh, op. p.). Kamorkoli smo prišli, je bila norija, tudi na letališčih, kjer so oboževalci za avtogram prosili tudi mene. Micku Jaggerju so oboževalke nekoč strgale obleko, skoraj slekle so ga. Jagger je bil sicer izjemno preprost, sramežljiv. Ves ta pomp okoli njih pa … Zavrtelo se jim je. Tega si človek ne more predstavljati, dokler vsega tega ne doživi. V hiši Andrewa in Sheile so mnogokrat gostovali tudi Jimmy Hendrix, pa Beach Boysi iz Združenih držav. Spominjam se tudi tistega potovanja v New York, kjer skoraj nismo šli iz hiše, ker je ravno takrat Charles Manson ubil Sharon Tate. Grozno me je bilo strah. Med vsemi obiski pri Andrewu in Sheili me je gotovo najbolj očaral prihod Georgea Harrisona iz Beatlesov. Skuhala sem mu čaj, vmes pa sva še prijetno poklepetala. Ta dogodivščina je bila zame izjemno lepa," se spominja Anastazija Ugrin, ki je imela v tistem času tudi fanta iz Anglije. Prav razhod z njim pa je bil tudi vzrok, zakaj se je dokončno odločila vrniti v Slovenijo.

Namesto enega kar štiri leta in pol

"V Londonu bi morala biti eno leto, ostala pa sem štiri leta in pol. Domov sem odhajala po dvakrat ali trikrat na leto. Vseskozi so me spraševali, ali so me Rollingi kaj osvajali. Pa me niso, izjemno prijazni so bili do mene, nihče tudi ni bil nestrpen. Enostavno pa sem se v določenem obdobju naveličala hektičnosti življenjskega sloga in nekaterih šokantnih izkušenj, ki sem jih doživela. Ko smo se z Andrewom in Sheilo vrnili s potovanja po Bahamih, sem rekla, da je konec. Pa sem se na njihovo prošnjo potem vrnila. Iz Anglije sem dokončno odšla po tem, ko sem se razšla s takratnim fantom," se spominja.

"Obdobje v Angliji me je prekalilo"

Po vrnitvi domov se je Anastazija Ugrin zelo kmalu poročila, imela dva otroka ter se zaposlila v turizmu, nato pa je bila kar 28 let zaposlena na Institutu Jožefa Stefana. "Poročila sem se dvakrat, v drugo z znanim trobentačem, žal preminulim Petrom Ugrinom. Tudi to je bilo zelo zanimivo obdobje, imela sva se izjemno lepo. Peter me nikoli ni prav veliko spraševal po tem obdobju, Rolling Stonese pa je resda spoštoval. Po vrnitvi nazaj stikov nisem več imela, razen s Sheilo in Andrewom nekajkrat," razloži. Kakšno mesto pa imajo Rolling Stonesi danes v njenem življenju? "Mislim, da jih imam danes bolj rada. S Petrom sem se sicer naposlušala ogromno dobre glasbe, prednjačil je predvsem jazz," pove.

Na vprašanje, katera lekcija jo je v življenju največ naučila in na kaj je najbolj ponosna, Anastazija Ugrin odgovori: "To, da sem se telesno in umsko zdrava vrnila iz te norišnice, je zagotovo mogoče pripisati moji družini, ki me je naučila pravih vrednot. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi me le malce zaneslo? Lahko bi me, obdobje je bilo intenzivno. Pa me ni. Imam pa tudi tak značaj, da na podobne stvari gledam zviška (smeh, op. p.). Od kod mi to, ne vem. Obdobje v Angliji me je prekalilo. Tam sem začela drugače gledati na svet. Mislim, da sem bila v življenju vseskozi poštena. Najbolj sem ponosna, da sem vzgojila štiri otroke, ki so izobraženi, pošteni, že s svojimi družinami. Potem je tu še osem vnukov. Živijo v zdravih razmerah, na to sem najbolj ponosna. Vsi so zdravi in luštni, kar je najbolj pomembno. Življenje v čevljih Anastazije Ugrin je tako danes umirjeno, v krogu svojih otrok, vnukov in prijateljev," sklene zanimiva sogovornica in še doda zanimivo misel: "Morebiti je moje življenje vseskozi obdano z glasbeniki, ker je moje drugo ime Cecilia. In Cecilia je zaščitnica glasbenikov (smeh, op. p.)."