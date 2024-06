V miniaturnem pariškem stanovanju je postelja, tik ob njej pa kopalna kad, nad katero na polici stoji pralni stroj. Na policah nasproti postelje sta improvizirana kopalnica in kuhinja z mikrovalovko in osnovnimi kuhinjskimi pripomočki.

V stavbi je le eno skupno stranišče, ki si ga je tiktoker delil z drugimi najemniki.

Sledilci so bili nad videnim šokirani. "To je zločin," "to je zaporniška celica," "cel dan bi preživel zunaj" in "mislil sem, da je moja garsonjera v Tokiu majhna, a zdaj sem hvaležen," so le nekateri izmed komentarjev pod objavo.

Posnetek je kmalu postal viralen, tiktoker, ki ustvarja pod imenom @petarcet97, pa je nato objavil še posnetek, iz katerega je razvidno, da je v stanovanju le eno podstrešno okno.