"Padec cen, ki smo mu priča, jasno kaže na to, da so nepremičnine precenjene in niso dostopne večjemu delu prebivalstva," je analizo, ki kaže na padec realnih cen nepremičnin na Hrvaškem, komentiral direktor Imperium Immobilliare Filip Brkan. Vendar se drugi nepremičninski posredniki z Brkanom ne strinjajo. Nasprotno, vsi napovedujejo nadaljnjo rast cen.

Po letih neprestane rasti naj bi se realne cene nepremičnin na Hrvaškem v 2023 znižale, poroča Poslovni.hr. Hrvaški medij se pri poročanju naslanja na analizo nepremičninske agencije Imperium Immobilliare. Ta trdi, da so se v lanskem letu realne cene nepremičnin zaradi visoke inflacije v resnici znižale. Hrvaška je lani na letni ravni zabeležila inflacijo v višini 4,7 odstotka, medtem ko so se nepremičnine podražile za tri odstotke.

Povprečna cena stanovanja v Zagrebu v prvem četrtletju Leta 2022: 1.947,86 evra za kvadratni meter Leta: 2023: 2.315,12 evra za kvadratni meter Leta 2024: 2.375,68 evra za kvadratni meter

Realne cene nepremičnin so se torej lani znižale za 1,7 odstotka, trdijo pri agenciji Imperium Immobilliare. "Padec cen, ki smo mu priča, jasno kaže na to, da so nepremičnine precenjene in niso dostopne večjemu delu prebivalstva," je analizo za Poslovni.hr komentiral direktor Imperium Immobilliare Filip Brkan.

Statistična napaka?

Nasprotno od Brkana dogajanje na trgu ocenjuje direktor nepremičninske agencije Opereta Boro Vujović, ki meni, da je številka 1,7 odstotka bolj statistična napaka kot pa pokazatelj novega trenda. "Da bi res lahko govorili o tem, da so se nepremičnine začele ceniti, bi moral biti padec vsaj petodstoten," meni Vujović.

"Seveda se je trg upočasnil in promet z nepremičninami je padel. Razlog za to so predvsem višje obrestne mere in inflacija. Ta se sicer umirja. Na trgu ne vidim korekcije cen skozi leta pri realiziranih poslih, so le razlike med oglaševanimi in prodajnimi cenami," je še opozoril Vujović.

Padca ne bo?

"Menim, da do drastičnega padca cen ne bo prišlo, saj je povpraševanje po nepremičninah še vedno veliko večje od ponudbe," pa je za Poslovni.hr rezultate analize komentirala Sandra Mulović iz nepremičninske agencije Angelus nekretnine. "Naše podjetje še nikoli ni zabeležilo takšnega povpraševanja ljudi, ki imajo denar. Težava je v tem, da na trgu ni zanimivih nepremičnin. Večina kupcev išče novogradnje s terasami," je dejala Mulovićeva, ki potrebo po terasah pripisuje zaprtju družbe med epidemijo covid-19.

