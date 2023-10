Pobegle živali poskrbele za kaos na letalu

Na Tajskem so suspendirali uslužbenca letališča v Bangkoku, potem ko sta se v sredo dva potnika vkrcala na letalo za Tajvan s približno 30 divjimi živalmi v svojih kovčkih, med katerimi sta bila tudi mladiča vidre. Nekatere živali so med letom pobegnile, zaradi česar je na letalu izbruhnil kaos, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju tajskih medijev so presenečeni potniki nenavadni tovor opazili, potem ko je več živali pobegnilo iz ročne prtljage in so se začele plaziti po potniški kabini. To je povzročilo kaos med potniki, medtem ko je osebje skušalo uloviti živali.

Živali, med katerimi je bilo tudi 28 želvjih mladičev in svizec, so oblasti zasegle, ko je letalo družbe Thai Vietjet pristalo na letališču v tajvanski prestolnici Tajpej.

Človeška napaka pri kontroli

Z bangkoškega letališča so sporočili, da so se živali izognile kontroli zaradi človeške napake. "Po pregledu posnetkov nadzornih kamer smo ugotovili, da sta bila tihotapca dva tujca, katerih prtljaga je šla skozi rentgensko kontrolo," je povedal upravitelj letališča.

Eden od uslužbencev letališča je postal sumničav in je prosil drugega, naj pregleda prtljago, česar pa ta ni storil. Ta uslužbenec je bil suspendiran, medtem ko so na letališču uvedli preiskavo incidenta.