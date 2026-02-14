Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
8.57

Po streljanju na priseljenca sprožili preiskavo dveh agentov ICE

Če bi bila obsojena, bi oba priseljenca čakala večletna zaporna kazen v zveznem zaporu.

Če bi bila obsojena, bi oba priseljenca čakala večletna zaporna kazen v zveznem zaporu.

Foto: Reuters

Vršilec dolžnosti direktorja službe za priseljevanje in carine (Ice) Todd Lyons je v petek dejal, da so skupaj z ministrstvom za pravosodje sprožili preiskavo dveh agentov Ice zaradi laganja pod prisego o streljanju na priseljenca iz Venezuele januarja v Minnesoti, poročajo ameriški mediji.

Videoposnetki incidenta so namreč pokazali nekaj povsem drugega od tega, kar sta trdila agenta. Zvezno sodišče pa je zavrglo vse obtožbe proti ustreljenemu priseljencu Juliu Cesarju Sosi Celisu, ki je bil ranjen v nogo ter Alfredu Alejandru Aljorni, ki ni bil ranjen.

Oba agenta ICE so poslali na administrativni dopust do konca preiskave, Lyons pa je dejal, da je laganje pod prisego resno kaznivo dejanje, poroča televizija ABC.

Agenti so ju napadli s solzivcem 

Agenta sta se 14. januarja pripeljala pred hišo, v kateri sta živela Aljorna in Sosa Celis ter ju skušala aretirati. Agenta sta trdila, da sta bila napadena z lopato za sneg in metlo, video dokazi in izjave prič pa kažejo, da je Aljorna vrgel metlo proti agentoma med begom v hišo, Sosa Celis pa je imel v roki lopato za sneg, vendar je z njo skušal pobegniti v hišo, ko ga je eden od agentov ustrelil v nogo.

Kljub temu mu je uspelo pobegniti v hišo, zvezni agenti pa so ju napadli s solzivcem. Nato sta se vdala zaradi skrbi za varnost dveh otrok, ki sta bila takrat v hiši.

Navdušena, saj so bile obtožbe zavržene 

Agenti so aretirali še priseljenca Gabriela Alejandra Hernandeza Ledezmo in ga nemudoma poslali v center za pridržanje v Teksasu. Ledezma vztraja, da sta ga agenta poslala v center zato, da ne bi mogel pričati na sodišču o tem, kar se je res zgodilo. Po sodnem ukazu so ga v ponedeljek vrnili domov, kjer bo sodeloval s preiskavo.

Odvetnik Aljorne in Sosa-Celisa je v petek dejal, da sta navdušena, da so bile vse obtožbe zavržene. Če bi bila obsojena, bi oba priseljenca čakala večletna zaporna kazen v zveznem zaporu. "Obtožbe proti njima so temeljile na lažeh agenta ICE, ki je nepremišljeno streljal v njun dom skozi zaprta vrata," je dejal odvetnik Brian D. Clark.

Po streljanju je ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem napadla guvernerja Minnesote Tima Walza in župana Minneapolisa Jacoba Freya ter demokratom očitala, da spodbujajo oviranje in napade na organe pregona. Dejala je tudi, da so agenta ICE napadli trije moški iz zasede in ga poskušali ubiti.

