Skalni podor na avstrijskem Koroškem od sveta odrezal 30 gospodinjstev

Po skalnem podoru v občini Žihpolje (Maria Rain) na avstrijskem Koroškem je tamkajšnjih 30 gospodinjstev odrezanih od zunanjega sveta, je sporočila policija. Do podora je prišlo danes zjutraj, skale pa so zasule glavno občinsko cesto, ki je do preklica zaprta. Iz občine so sporočili, da bo sanacija trajala več tednov.