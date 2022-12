Voznik na prehodu za pešce zbil žensko in otroka, vsi trije odpeljani v bolnišnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da je v sredo popoldne 53-letni voznik osebnega avtomobila na Studencih v Mariboru na prehodu za pešce z vozilom trčil v žensko in dva otroka. Vsi trije so bili po trčenju odpeljani v bolnišnico.