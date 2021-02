Večina kongresnih policistov se je ostro borila proti napadalcem in branila izvoljene predstavnike ljudstva. Med njimi temnopolti Eugene Goodman, ki je napadalce zmamil stran od kongresnikov in je za svoje dejanje prejel kongresno medaljo časti.

Nekateri pa so bili napada več kot očitno veseli in so se s Trumpovimi privrženci pozdravljali in fotografirali ter jih spustili naprej, naj razbijajo. Preiskava gre skozi goro materiala posnetkov, ki so bili objavljeni na družabnih medijih, piše STA.