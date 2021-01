Tako so se zvezdniki odzvali na napad na kongres

Potem ko so privrženci Donalda Trumpa včeraj vdrli v kongresno palačo, ravno ko je tam potekal proces potrditve izida predsedniških volitev, ki jih je dobil Joe Biden, so se začeli na družbenih omrežjih oglašati številni zvezdniki. Ti so šokirani, užaloščeni in besni, ker se to dogaja v njihovi domovini. Mnoge je celo sram, da so Američani.

V nasilnem vdoru v stavbo ameriškega kongresa so umrli štirje ljudje, ranjenih je bilo več policistov, pridržanih pa več kot 50 ljudi. Svoje privržence je nad kongresno palačo poslal za zdaj še aktualni predsednik Donald Trump s pozivom, naj gredo in odstranijo šibke kongresnike. Trump namreč še vedno ne priznava poraza na volitvah in trdi, da je šlo za prevaro, o čemer je prepričal tudi svoje podpornike. Kljub temu je po izbruhu nasilja pozval podpornike, naj opustijo svoje početje in se vrnejo domov. "Moramo imeti mir, zakon in red," je med drugim dejal.

Sarah Jessica Parker je zapisala: "Toliko vas je, ki ste odgovorni. Sami veste, kdo ste. Dovoljevali ste nasilne, razdvajajoče, krute besede. Iskali ste izgovore. Strahopetci ste." Foto: Guliverimage/AP

A škoda je bila že storjena, grozljivo početje sodržavljanov, ki se je končalo tudi s smrtnimi žrtvami, pa so na družbenih omrežju obsodili tudi številni zvezdniki, poroča portal Fox News. "Podpirajte miren prenos oblasti!!!!!!! To pomeni biti patriot!" je na Twitterju zapisal igralec Ashton Kutcher.

Support the peaceful transition of power!!!!!!!! That’s being a patriot! — ashton kutcher (@aplusk) January 6, 2021

Veliko bolj ostra je bila njegova igralska kolegica, zvezdnica serije in filmov Seks v mestu Sarah Jessica Parker. "Nepredstavljivo. Sramotno. Šokantno. A nobeno presenečenje. Toliko vas je, ki ste odgovorni. Sami veste, kdo ste. Dovoljevali ste nasilne, razdvajajoče, krute besede. Iskali ste izgovore. Strahopetci ste. On in vi niste nobeni vodje. Poskušali bomo popraviti stvari. Vi pa boste poskušali živeti sami s sabo," je zapisala igralka.

Tudi pevka Pink ni skrivala tega, da jo je sram zaradi vsega, kar se trenutno dogaja v njeni domovini. "Kot ameriško državljanko, kot hčerko dveh vojaških veteranov in kot sestro še enega veterana me je sram zaradi dogajanja v Washingtonu. Dvoličnost in sramota," je med drugim sporočila in dodala, da je to žalosten dan za Ameriko.

Tudi številni preostali zvezdniki so se z objavami na Instagramu ali Twitterju odzvali na napad na ameriški kongres. Tudi pevka Demi Lovato, igralke Jaime King, Leah Remini in Viola Davis ter številni drugi.

Nekateri so ob tem delili celo poziv temnopoltim državljanom Amerike, ki so pred časom protestirali za svoje pravice in enakopraven položaj v družbi, naj tokrat samo sedijo in gledajo, kako belopolti Američani uničujejo demokracijo. Kajti tako bodo morda Združene države končno spoznale, kje tiči njihov pravi problem, so dodali.

