Po iztirjenju vlaka z amonijakom v Srbiji dva mrtva, v bolnišnici tudi otroci

Po nedeljskem iztirjenju tovornega vlaka, ki je prevažal amonijak, blizu mesta Pirot na jugozahodu Srbije se zaradi zastrupitve s tem strupenim plinom danes v kliničnem centru v Nišu zdravi še sedem ljudi, med njimi trije otroci. Vsi so stabilni, so sporočili iz kliničnega centra. V nesreči sta domnevno umrli dve osebi, vzrok pa še ni znan.

Po nesreči, ki se je v nedeljo zvečer zgodila na progi Niš–Pirot in pri kateri je iz ene od cistern začel uhajati amonijak, so službe nujne pomoči oskrbele 51 ljudi. Na zdravljenje v klinični center v Nišu so jih odpeljali 15. Šest so jih ponoči odpustili v domačo oskrbo, sedem pa jih danes še ostaja v bolnišnici, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Po vdihavanju amonijaka imel še prometno nesrečo

Najtežje poškodbe je utrpel moški, ki je imel po vdihavanju amonijaka prometno nesrečo, v kateri si je polomil rebra, so danes sporočili zdravniki.

Dodali so še, da trije otroci ostajajo na zdravljenju v bolnišnici zaradi vzdraženosti dihalnih poti. Po nesreči so devet ljudi odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Pirotu, vendar danes ni podatkov o njihovem številu. Znano je samo, da so v ponedeljek odpustili tri otroke in da bodo preostale odpustili v naslednjih dneh.

V nesreči sta domnevno umrli dve osebi, vendar vzroka še ne poznajo in ga bodo ugotovili z obdukcijo. Truplo 55-letnega turškega državljana so namreč našli pod nadvozom blizu kraja, kjer je iztiril vlak, 74-letni prebivalec Pirota, ki so ga našli v avtomobilu, pa je umrl kasneje v bolnišnici.

Iz cisterne še vedno uhaja amonijak

Župan Pirota Vladan Vasić je danes povedal, da zrak ni več onesnažen z amonijakom, tako da bi se lahko v sredo otroci vrnili v šole, zaposleni pa na delovna mesta. Poudaril pa je, da izrednih razmer ne bodo odpravili, dokler ne bodo odstranili cisterne, iz katere še vedno uhaja amonijak. Zaradi uhajanja amonijaka namreč v mestu z okoli 40 tisoč prebivalci tudi danes veljajo izredne razmere, zaprte so šole in javne ustanove.

Minister za promet Goran Vesić je danes pojasnil, da poskušajo ustaviti uhajanje plina, če pa to ne bo mogoče, bodo počakali, da se cisterna v celoti izprazni. Nato jo bodo skupaj z drugimi cisternami odstranili s proge. Železniški promet so medtem na območju ustavili, preusmerili so tudi cestni promet. Vzrok nesreče še preiskujejo, vendar je minister mnenja, da je kriva slaba infrastruktura, saj so na istem kraju že večkrat iztirili vlaki.

Iztiril je vlak, ki iz Bolgarije vsakodnevno po tej progi prevaža surovine v Srbijo, so sporočili iz javnega podjetja Srbija Kargo. Dodali so, da je bilo v kompoziciji 20 cistern, po ocenah pa je iz poškodovane cisterne izteklo približno 20 ton amonijaka.