Izredne razmere v Srbiji: šole in vrtci zaprti, oblasti pozivajo ljudi, naj ostanejo doma

Na jugovzhodu Srbije se je v nedeljo zvečer po iztirjenju vlaka, ki je prevažal amonijak, zastrupilo 51 ljudi, so po poročanju tujih tiskovnih agencije sporočile tamkajšnje oblasti. V mestu Pirot so razglasili izredne razmere, zaprte so šole in vrtci, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ostanejo v svojih domovih.