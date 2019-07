Po izbruhu vulkana otok Stromboli zapustilo več turistov

Po izbruhu enega najbolj dejavnih vulkanov je v sredo umrl pohodnik s Sicilije, njegovo truplo pa so danes predali družini. Z Italijanom je bil na pohodu še Brazilec, ki pa so ga reševalci našli v šoku in dehidriranega. Več ljudi se je sicer lažje poškodovalo, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Do danes so zabeležili dva lažja potresna sunka

Gasilci so dopoldne s pomočjo letal še vedno gasili požare, ki so izbruhnili v sredo.

Oblasti zagotavljajo, da so se razmere na otoku normalizirale. Ljudem svetujejo, naj se raje ne kopajo, saj obstaja možnost manjših cunamijev. Po oceni oblasti sicer ni potrebe po evakuaciji ljudi, vseeno pa je okoli sto ljudi v strahu zapustilo otok, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vulkanski otok v Eolskem otočju ima 500 stalnih prebivalcev, poleti pa pridejo naravno znamenitost občudovat tudi številni turisti.

Po podatkih strokovnjakov je bil izbruh v sredo najhujši v 35 letih. Zaradi tako močnega izbruha je malo verjetno, da bo ognjenik kmalu spet izbruhnil.

Zadnja dva velika izbruha Strombolija sta bila v letih 2002 in 2007. Leta 2002 je izbruh privedel do tega, da je v morje zgrmel del skalnega pobočja, kar je povzročilo deset metrov visok val. K sreči je bilo le nekaj ranjenih. Tokratni izbruh velja za enega največjih od začetka meritev v letu 1985.