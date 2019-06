Poletne počitnice v središču goričkega vulkana

Pričarajte si malo drugačen počitniški izlet. Odpeljite se do Goričkega in raziskujte tamkajšnje podzemlje. Ste vedeli, da je tam pred tremi milijoni let bruhal pravi vulkan?

Zadnji vulkan na Slovenskem je bruhal prav na skrajnem vzhodu, natančneje pri Gradu na Goričkem. Kako je deloval in kakšna je bila njegova brutalna moč, lahko preverite na zabaven način – s sprehodom po Doživljajskem parku Vulkanija, ki stoji prav na kraterju tega slavnega vulkana. To je edinstvena priložnost, da od blizu spoznate daljno preteklost, kjer je svojo eksplozivno moč kazal pravi vulkan.

Po znanje na zabaven način

V Doživljajskem parku Vulkanija želijo kompleksnost delovanja vulkana približati tudi najmlajšim obiskovalcev, za kar jim na pomoč priskoči simpatičen krtek Oli, ki jih povabi v svoj podzemni svet.

Obiskovalci bodo tukaj spoznali vulkane, njihovo delovanje in posledice. Na vulkanski mizi bodo lahko raziskovali ali igrali vulkanske igrice. Ena najbolj zanimivih atrakcij je sprehod po lavini cevi, do Olijeve votline.

To še ni vse: skozi 4D-film s posebnimi učinki bodo spoznali nastanek vesolja in življenja na Zemlji ter doživeli izbruh goričkega vulkana.

Pot po podzemnem rovu je tudi svojevrstno doživetje: otipali bodo prave geode in se virtualno z dvigalom spustili v središče vulkana. V globini šest tisoč metrov vas bo čakalo vroče vulkansko ognjišče, od koder se boste morali rešiti. A brez skrbi, pomagal vam bo radoživi krtek Oli.

Na površju se avantura nadaljuje: najprej obisk geološkega muzeja, kjer boste spoznavali kamnine, še posebej pa kristal olivin, ki ga v Sloveniji najdemo samo pri Gradu na Goričkem.

V geološkem muzeju so v novih vitrinah postavili razstavo mineralov in kristalov. V muzeju lahko z Olijem otroci tudi kuhajo kamnine na osnovi sladoleda in čokolade ter se udeležijo otroških delavnic.

Najmanjši se nedvomno najbolj razveselijo fotografiranja z Olijem v vulkanskem podzemlju in sprehoda skozi padajočo lavo v lavini cevi.

Posebna ponudba za poletne počitnice

V času poletnih počitnic so v Vulkaniji pripravili posebno ponudbo za družine in posameznike, saj bodo lahko s skupno vstopnico obiskali Vulkanijo in največji grad v Sloveniji, grad Grad. Prav tako se bodo lahko popeljali s cestnim turističnim vlakom Oli po vulkanski pokrajini do kamnoloma, si ogledali dva kratka filma, iskali kristale olivina in se nato po panoramski poti vrnili do Vulkanije.

Med počitnicami bo Oli večkrat z najmlajšimi obiskovalci zaplesal in jih povabil v svoje vulkansko podzemlje, potekale bodo otroške delavnice ter različni dogodki in praznovanja. Spremljajte nas na naši spletni strani, kjer bodo objavljeni termini voženj in drugi dogodki.

Še posebej praznično razpoloženi bomo avgusta, saj bo Vulkanija odprta na praznik Marijinega vnebovzetja (15. avgusta), ko bo pri Gradu potekalo praznovanje (proščenje) z velikim kramarskim sejmom, dodatno športno in gostinsko ponudbo.

Vulkansko doživetje za vse generacije

Doživetje v Vulkaniji predstavlja učenje in poznavanje naše dediščine na zabaven način. Prav zato je primerno za družine z otroki, šolske skupine in skupine odraslih ter individualne goste vseh starosti.

Doživljajski park Vulkanija, Grad 174, 9264 Grad Telefon: +386 (0) 2 553 10 00, e-mail: info@vulkanija.si, splet: www.vulkanija.s

Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za nagrado, ki bo razveselila vso družino!