Po eksploziji si sledijo odstopi v Libanonu

Po uničujoči eksploziji, ki je prejšnji teden razdejala Bejrut, je danes odstopila libanonska ministrica za pravosodje Marie-Claude Najm, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je pojasnila, se je za odstop odločila zaradi eksplozije in protestov, ki so ji sledili. To je že tretji odstop v libanonski vladi po eksploziji.