Bejrut: po eksploziji izbruhnili še spopadi na demonstracijah

V Bejrutu so po siloviti eksploziji, ki je v torek razdejala mesto, pozno v četrtek izbruhnili protesti. Ob tem so se spopadli policisti in protestniki, ki v zadnjih dogodkih vidijo dokončni dokaz nesposobnosti oblasti. Policisti so proti zbranim uporabili solzivec, več ljudi je bilo poškodovanih.

Večji del protestov je potekal na močno poškodovani ulici, ki vodi do poslopja parlamenta. Protestniki so po poročanju državne tiskovne agencije NNA zanetili požar, uničevali trgovine in varnostne sile obmetavali s kamni, navaja STA.

Policija se je odzvala s solzivcem, da bi razgnala skupino več deset ljudi. Ranjenih naj bi bilo več ljudi, poročanje NNA povzemajo tuje tiskovne agencije.

Do zdaj našli 149 mrtvih in 5.000 ranjenih

V torkovi siloviti eksploziji je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 149 ljudi, ranjenih jih je bilo 5.000. Uničenih je več delov prestolnice, približno polovica mesta pa je utrpela škodo, piše STA.

Glede na navedbe oblasti je eksplozijo povzročilo 2.750 ton od leta 2013 nepravilno shranjenega amonijevega nitrita v bejrutskem pristanišču.

To dejstvo je sprožilo vprašanja, kako je bila lahko tako velika količina te nevarne snovi tako dolgo nezavarovana. Oblasti so sicer v četrtek v povezavi z odkrivanjem odgovornosti pridržale 16 uslužbencev pristanišča.

Protestniki zahtevajo odstop celotnega vladajočega političnega razreda

Eksplozija je odjeknila v času, ko je Libanon pogreznjen v najhujšo gospodarsko krizo od državljanske vojne med letoma 1975 in 1990.

Dogodek je še okrepil težnje protestnega gibanja. To se je v državi oblikovalo oktobra lani in zahteva odhod celotnega vladajočega političnega razreda, ki ga ocenjuje kot nesposobnega in skorumpiranega. Aktivisti so pozvali k velikemu protivladnemu protestu v soboto.

Zaradi dogajanja v državi je v četrtek odstopila libanonska veleposlanica v Jordaniji Tracy Chamoun, češ da "popolna malomarnost" državnih oblasti nakazuje potrebo po zamenjavi vodstva.

Gre za že drugi tovrstni odstop po torkovi eksploziji, potem ko je že v sredo odstopil poslanec Marvan Hamadeh, pisanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.