V Bejrutu še vedno iščejo pogrešane, v razdejano mesto prihaja Macron #video

V libanonski prestolnici Bejrut bodo danes nadaljevali z odpravljanjem posledic silovitih eksplozij, ki sta v torek razdejali pol mesta in terjali več kot sto življenj in več tisoč ranjenih. Bejrut bo obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se bo tam srečal z libanonskim predsednikom Michelom Aounom in libanonskim premierjem Hasanom Diabom.

Eksplozija v torek v pristanišču v Bejrutu, ki jo je domnevno povzročilo nepravilno skladiščenje več ton amonijevega nitrata, je pretresla Libanon in svet. V mestu je brez strehe nad glavo ostalo več kot 200 tisoč ljudi, nadaljujejo se iskalne akcije za več deset pogrešanimi.

Tomo Križnar iz Bejruta: Imel sem občutek, da je sodni dan. Video: Planet.

Macron prihaja v razdejani Bejrut

Že zdaj je razvidno, da bo to ena najhujših tragedij za državo, ki se sooča z gospodarsko krizo in pandemijo novega koronavirusa, poroča STA. Številne države so že v torek Libanonu obljubile pomoč, ki je začela v državo prihajati v sredo. Med prvimi je pomoč ponudila tudi Francija, ki je nekoč nadzorovala Libanon. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo danes kot prvi tuji državnik obiskal hudo razdejano mesto.

Oblasti so že uvedle preiskavo eksplozije. Vlada je v sredo zahtevala, da morajo v hišni pripor vsi, ki so bili povezani s skladiščenjem nevarne snovi. Foto: Reuters

Na Twitterju je Macron zapisal, da želi libanonskemu ljudstvu prinesti sporočilo bratstva in solidarnosti iz Francije. V Elizejski palači pa so napovedali srečanje z libanonskim predsednikom Michelom Aounom in libanonskim premierjem Hasanom Diabom. V Libanonu bo danes sicer drugi dan tridnevnega žalovanja. Oblasti so že uvedle preiskavo eksplozije. Vlada je v sredo zahtevala, da morajo v hišni pripor vsi, ki so bili povezani s skladiščenjem nevarne snovi. V Bejrutu so razglasili 14-dnevne izredne razmere, piše STA