Libanon po eksplozijah: "Mrtvi in ranjeni so vsepovsod" #foto #video

Močne eksplozije so v torek pozno popoldne po krajevnem času odjeknile v bejrutskem pristanišču, najverjetneje v skladišču z eksplozivnimi snovmi. Libanonski predsednik Michel Aoun je povedal, da je bilo v skladišču 2.750 ton amonijevega nitrata, ki šest let ni bil varno shranjen, poroča STA.

V Libanonu bodo za dva tedna razglasili izredne razmere

Aoun je za danes sklical nujno sejo vlade in napovedal, da bodo v Libanonu za dva tedna razglasili izredne razmere. Sporočil je tudi, da bo vlada sprostila za sto milijard libanonskih funtov oziroma 56 milijonov evrov sredstev za izredne razmere.

Danes se je v državi začelo tridnevno žalovanje za žrtvami eksplozije. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo 78 ljudi, več kot štiri tisoč jih je bilo ranjenih. Reševalci v ruševinah še vedno iščejo preživele, zato je pričakovati, da bo število smrtnih žrtev in poškodovanih še naraslo.

"Mrtvi in ranjeni so vsepovsod"

Vodja libanonskega Rdečega križa George Kettani je eksplozije označil za veliko katastrofo. "Mrtvi in ranjeni so vsepovsod," je dejal Kettani. Vzrok eksplozij še ni znan. Oblasti so v zvezi z eksplozijami v torek uvedle preiskavo. Libanonski premier Hasan Diab je v torek v televizijskem nagovoru zagotovil, da bodo našli odgovorne za tragedijo in da bodo ti plačali za to, kar so storili.