Po Amazonu in Facebooku se je Nemčija spravila še nad Google

Nemški zvezni urad za kartele se je odločil izkoristiti pravne možnosti proti ameriškemu tehnološkemu velikanu Google. Proti njemu je namreč uvedel dva postopka, in sicer se en nanaša na domnevni monopolni položaj na trgu, drugi pa na pogoje zbiranja in obdelave osebnih podatkov uporabnikov.

V skladu z novo nemško zakonodajo, sprejeto januarja, ima regulator več pristojnosti v dogajanje na trgu poseči bolj zgodaj in bolj učinkovito. Njegovo delovanje ni več omejeno zgolj na kaznovanje, ko se sporne prakse zlorabe dominantnega tržnega položaja že dogajajo. V skladu s to zakonodajo je nemški urad že sprožil postopke proti Amazonu in Facebooku, zdaj pa je na vrsti še Google.

Urad za kartele bo pod drobnogled vzel evropski podružnici Googla v Nemčiji in na Irskem, pa tudi njegovo krovno podjetje Alphabet v Kaliforniji, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Po oceni vodje urada Andreasa Mundta je preiskava izrednega pomena zaradi širine Googlovih digitalnih produktov.

"Googlov poslovni model je v temelju zgrajen na obdelavi podatkov o uporabnikih," je dejal Mundt. "Google ima strateško prednost zaradi vzpostavljenega dostopa do konkurenčno pomembnih podatkov," je dodal. Eno od temeljnih vprašanj je, ali imajo potrošniki zadostno izbiro glede zaščite njihovih podatkov, če želijo uporabljati Googlove storitve, med katerimi so spletni brskalnik, zemljevidi ter operacijski sistem.